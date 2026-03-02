Chandra Grahan 2026: कितने बजे शुरू होगा सूतक और कब लगेगा ग्रहण, किन कामों पर रहेगी सख्त मनाही? जानें सबकुछ एक क्लिक में

Hindi Faith Hindi

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 का चंद्रग्रहण का सूतक काल लगते ही दिनभर के धार्मिक नियम बदल जाएंगे. जानें ग्रहण का पूरा समय, नियम और धार्मिक मान्यताएं

Chandra Grahan 2026 Time: 3 मार्च 2026, मंगलवार को साल का पहला चंद्रग्रहण लग रहा है. धार्मिक दृष्टि से यह ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इसके साथ ही सुबह से सूतक काल प्रभावी हो जाएगा. पंचांग गणना के अनुसार ग्रहण की टाइमिंग तय हो चुकी है और श्रद्धालुओं के लिए इसके नियमों को जानना जरूरी है.

कब से कब तक रहेगा सूतक?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा और शाम 6:47 बजे समाप्त होगा. शास्त्रों के अनुसार चंद्रग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से लग जाता है. इस हिसाब से सुबह 6:20 बजे से सूतक काल प्रारंभ माना जाएगा. सूतक ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. सूतक को धार्मिक रूप से संवेदनशील समय माना जाता है. इस दौरान संयम, साधना और सतर्कता बरतने की परंपरा है.

भारत में कब दिखेगा ग्रहण?

भारत में चंद्रमा का उदय लगभग शाम 6:26 बजे होगा. इसलिए यहां ग्रहण का अंतिम चरण ही दिखाई देगा. ग्रहण का अधिकतम प्रभाव 6:33 से 6:40 बजे के बीच माना गया है. इस दौरान चंद्रमा का रंग हल्का तांबई दिखाई दे सकता है, जिसे कई लोग विशेष आध्यात्मिक संकेत मानते हैं.

सूतक काल से ग्रहण मोक्ष तक किन कामों पर रोक?

मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं

प्रतिमा स्पर्श और नियमित पूजा वर्जित मानी जाती है

भोजन पकाना और खाना निषिद्ध माना जाता है

विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य टाल दिए जाते हैं

गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है

क्या करना होता है उचित

क्योंकि इस दौरान पूजा वर्जित है इसलिए मानसिक जप और ध्यान को शुभ बताया गया है. पहले से बने भोजन में तुलसी दल या कुश डालने की परंपरा भी प्रचलित है.

ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करें?

स्नान करें

घर में गंगाजल का छिड़काव करें

अन्न, वस्त्र या धन का दान करें

दीप प्रज्वलित कर सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें

मान्यता है कि ग्रहण काल में किया गया जप-तप और दान कई गुना फल देता है

धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण

वैज्ञानिक रूप से चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है. लेकिन धार्मिक परंपरा में इसे आत्मसंयम और साधना का अवसर माना जाता है. सूतक काल के नियम इसी आस्था का हिस्सा हैं. 3 मार्च 2026 का यह चंद्रग्रहण शाम को दिखाई देगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

