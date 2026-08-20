Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण मचाएगा हलचल! इन राशियों के जीवन में आएंगे बड़े बदलाव

Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव किन राशियों पर पड़ सकता है? जानें ग्रहण की तारीख, राशि-नक्षत्र और संभावित प्रभाव.

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grahan 2026

28 अगस्त को लगेगा चंद्र ग्रहण

कुंभ राशि में बनेगा ग्रहण

कुछ राशियों पर दिख सकता है असर

भारत में दिखाई नहीं देगा ग्रहण

Chandra Grahan 2026: अगस्त के आखिरी दिनों में लगने वाला चंद्र ग्रहण ज्योतिष के लिहाज से खास माना जा रहा है. 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा. खगोलीय गणना के अनुसार यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा भारत के क्षितिज के नीचे रहेगा. NASA के अनुसार यह ग्रहण 27-28 अगस्त को दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा.

ज्योतिषीय गणनाओं में इस ग्रहण को कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से जोड़ा जा रहा है. ऐसे में ग्रहण का प्रभाव राशियों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और उससे जुड़े भावों के आधार पर अलग-अलग माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक है, इसलिए ग्रहण के दौरान इन क्षेत्रों में बदलाव या असमंजस की स्थिति बनने की बात कही जाती है.

28 अगस्त को लगेगा आंशिक चंद्र ग्रहण

खगोलीय तौर पर 28 अगस्त का ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण है. उपलब्ध गणनाओं के मुताबिक इसका अधिकतम चरण भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 9:43 बजे रहेगा, लेकिन उस समय भारत में चंद्रमा दिखाई नहीं देगा. इसलिए भारत में इसे देखने की स्थिति नहीं बनेगी.

ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रहण कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के आसपास माना जा रहा है. सूर्य इसके सामने सिंह राशि में रहेगा. इस तरह ग्रहण कुंभ-सिंह अक्ष पर बनता है, जिसे ज्योतिष में सामाजिक संबंधों, व्यक्तिगत पहचान, लक्ष्य और जिम्मेदारियों से जोड़कर देखा जाता है.

इन राशियों पर पड़ सकता है ज्यादा असर

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए सामाजिक संपर्क और भविष्य की योजनाओं से जुड़े मामलों में बदलाव की स्थिति बन सकती है. पुराने संपर्कों में से किसी व्यक्ति से दोबारा बातचीत हो सकती है. हालांकि बड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों का ध्यान करियर और कामकाज की तरफ अधिक रह सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने मामले की समीक्षा करनी पड़ सकती है. नौकरी या जिम्मेदारी से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए पढ़ाई, यात्रा और भविष्य की योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं. किसी लक्ष्य को लेकर सोच बदल सकती है. नई जानकारी मिलने के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करना फायदेमंद हो सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को आर्थिक मामलों और साझा संसाधनों पर ध्यान देना होगा. अचानक खर्च या किसी पुराने वित्तीय मामले को लेकर चिंता बढ़ सकती है. पैसों से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतना बेहतर होगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण खास माना जा रहा है क्योंकि ग्रहण की धुरी सिंह-कुंभ अक्ष पर बन रही है. रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में बदलाव महसूस हो सकता है. अपनी बात स्पष्ट रखने के साथ सामने वाले की राय भी समझें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अपनी प्राथमिकताओं, रिश्तों और भविष्य की दिशा को लेकर सोच बदल सकती है. पुराने तरीके छोड़कर नई शुरुआत करने का मन बन सकता है.

मीन राशि

मीन राशि वालों को खर्च, मानसिक शांति और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर ध्यान देना चाहिए. किसी पुराने भावनात्मक मुद्दे का समाधान खोजने की कोशिश हो सकती है. इस दौरान खुद को अनावश्यक तनाव से दूर रखना बेहतर रहेगा.

क्या करें?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को डर के बजाय आत्ममंथन का समय माना जा सकता है. इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने के बजाय परिस्थितियों को समझना बेहतर रहेगा. अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और जिन मामलों को लंबे समय से टाल रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की कोशिश करें. गौर करने वाली बात यह है कि 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए इसे लेकर भारत में सूतक या धार्मिक नियमों को लागू करने संबंधी दावे करते समय स्थानीय परंपरा और प्रमाणित पंचांग का संदर्भ लेना जरूरी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.