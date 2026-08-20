Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण लगते ही मुस्लिम क्या करते हैं? जानें इस्लाम में क्या है मान्यता

Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण के समय मुस्लिम क्या करते हैं? जानें इस्लाम में ग्रहण को लेकर क्या मान्यता है, कौन सी नमाज पढ़ी जाती है और दुआ, जिक्र व सदका का क्या महत्व है.

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Chandra Grahan 2026

इस्लाम में चंद्रग्रहण को अल्लाह की निशानी माना गया है.

ग्रहण के समय खास नमाज पढ़ने की परंपरा है.

दुआ, जिक्र, इस्तिगफार और सदका करने की हिदायत मिलती है.

ग्रहण को किसी की मौत या जन्म से जोड़ना इस्लाम में सही नहीं माना गया.

Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन दुनिया के अलग-अलग धर्मों में इसे देखने का नजरिया अलग है. हिंदू धर्म में जहां ग्रहण को लेकर पूजा-पाठ, मंत्र जाप, खान-पान और सूतक जैसी कई मान्यताएं प्रचलित हैं, वहीं इस्लाम में चंद्रग्रहण को लेकर जोर किसी अशुभ घटना या अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत और उसे याद करने पर दिया गया है. इस्लामी परंपरा में ग्रहण दिखाई देने पर नमाज पढ़ने, दुआ करने, अल्लाह का जिक्र करने, इस्तिगफार और सदका जैसे नेक काम करने की हिदायत मिलती है.

चंद्रग्रहण पर पढ़ी जाती है खास नमाज

इस्लाम में चंद्रग्रहण की नमाज को सलात अल-खुसूफ कहा जाता है. हदीसों में ग्रहण के समय नमाज अदा करने और अल्लाह को याद करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है. सहीह बुखारी की हदीस के अनुसार, सूर्य और चंद्रमा अल्लाह की निशानियों में से हैं और इनका ग्रहण किसी व्यक्ति की मृत्यु या जन्म की वजह से नहीं होता. जब ग्रहण दिखाई दे तो नमाज पढ़ने, दुआ करने और अल्लाह को याद करने की हिदायत दी गई है.

यानी इस्लामी नजरिए से चंद्रग्रहण को किसी व्यक्ति के लिए शुभ या अशुभ संकेत मानने के बजाय इसे अल्लाह की निशानियों में से एक माना जाता है. ग्रहण के समय डरने या किसी अनहोनी की आशंका करने के बजाय इबादत और दुआ करने पर जोर दिया जाता है.

ग्रहण को मौत या जन्म से जोड़ना गलत

चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण को लेकर इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक यह है कि इन्हें किसी इंसान की जिंदगी में होने वाली घटना से नहीं जोड़ा गया है.

पैगंबर मोहम्मद के बेटे इब्राहिम की मृत्यु के दिन सूर्यग्रहण हुआ था. उस समय कुछ लोगों ने दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ दिया था. पैगंबर मोहम्मद ने इस धारणा को खारिज करते हुए बताया कि सूर्य और चंद्रमा किसी की मृत्यु या जन्म के कारण ग्रहण नहीं होते. उन्होंने ग्रहण दिखाई देने पर नमाज और दुआ करने की हिदायत दी.

इससे साफ होता है कि इस्लाम में ग्रहण को अपशकुन मानने की बजाय इसे अल्लाह की शक्ति और निशानी के रूप में देखने की शिक्षा दी गई है.

चंद्रग्रहण के समय मुस्लिम क्या करते हैं?

ग्रहण के दौरान मुस्लिम समुदाय में सबसे प्रमुख धार्मिक अमल नमाज है. इसके साथ अल्लाह का जिक्र, दुआ, तौबा और इस्तिगफार किया जाता है. जरूरतमंदों की मदद और सदका करने की भी प्रेरणा दी गई है.

यानी ग्रहण के समय धार्मिक गतिविधि केवल नमाज तक सीमित नहीं रहती. व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा इबादत, दुआ और नेक काम करने की कोशिश करता है.

कुरान की तिलावत भी एक नेक अमल है और कोई व्यक्ति ग्रहण के दौरान कुरान पढ़ सकता है. हालांकि किसी एक खास सूरह को चंद्रग्रहण के लिए अनिवार्य बताना सही नहीं होगा. इसी तरह ग्रहण के समय कोई विशेष सूरह पढ़ना ही जरूरी है, ऐसी सार्वभौमिक बाध्यता इस्लामी प्राथमिक स्रोतों में नहीं मिलती.

नमाज कितनी रकात की होती है?

ग्रहण की नमाज को लेकर इस्लामी फिक्ह में कुछ मतभेद मिलते हैं. सामान्य तौर पर इसे दो रकात की नमाज के रूप में बताया जाता है, लेकिन इसके भीतर कियाम, कुरान की तिलावत और रुकू की संख्या तथा तरीके को लेकर विद्वानों के अलग-अलग मत हैं.

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि दुनिया का हर मुस्लिम चंद्रग्रहण के समय बिल्कुल एक ही तरीके से नमाज पढ़ता है. अलग-अलग फिक्ही परंपराओं में इसके तरीके को लेकर अंतर हो सकता है.

कुछ परंपराओं में इसे जमात के साथ पढ़ने की व्यवस्था मिलती है, जबकि कुछ मतों में इसे व्यक्तिगत रूप से अदा करने की बात कही गई है. मूल भावना यही है कि ग्रहण के समय इंसान अल्लाह को याद करे और इबादत करे.

क्या मस्जिद जाना जरूरी है?

चंद्रग्रहण के दौरान नमाज के लिए मस्जिद जाना हर मुस्लिम के लिए एक जैसा अनिवार्य नियम नहीं माना जाता. ग्रहण की नमाज को लेकर अलग-अलग फिक्ही मत हैं. कुछ विद्वान जमात से इसे अदा करने की बात करते हैं, जबकि कुछ इसे अकेले पढ़ने की अनुमति देते हैं.

इसलिए इसे इस तरह समझना ज्यादा सही है कि ग्रहण के समय मुस्लिम नमाज, दुआ और जिक्र के जरिए अल्लाह की ओर रुख करते हैं.

कुरान में चंद्रमा को लेकर क्या कहा गया है?

कुरान की सूरह फुस्सिलत की आयत 37 में रात, दिन, सूर्य और चंद्रमा को अल्लाह की निशानियों में बताया गया है. इसमें सूर्य और चंद्रमा के सामने सजदा करने के बजाय उस अल्लाह के सामने सजदा करने की शिक्षा दी गई है, जिसने इन्हें बनाया.

यही बात इस्लामी नजरिए को समझने में महत्वपूर्ण है. चंद्रमा या ग्रहण की पूजा नहीं की जाती, बल्कि उसके रचयिता अल्लाह की इबादत पर जोर दिया जाता है.

क्या ग्रहण के दौरान खाना-पीना बंद करना होता है?

इस्लाम में चंद्रग्रहण के दौरान खाना-पीना बंद करने या घर में विशेष तरह की पाबंदियां लगाने का कोई सार्वभौमिक धार्मिक नियम नहीं है. यानी इसे उन परंपराओं से अलग समझना चाहिए जिनमें ग्रहण के दौरान खान-पान को लेकर विशेष नियम बनाए जाते हैं.

इस्लामी स्रोतों में ग्रहण के समय मुख्य जोर नमाज, दुआ, जिक्र, इस्तिगफार और सदका पर मिलता है. इसलिए चंद्रग्रहण के दौरान किसी मुस्लिम के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक संदेश इबादत और नेक अमल का है.

ग्रहण के समय सदका और दुआ का भी महत्व

हदीस में ग्रहण के समय अल्लाह को याद करने के साथ नमाज और सदका का भी उल्लेख मिलता है. इसका मतलब यह है कि ग्रहण को केवल देखने या उससे डरने की घटना नहीं माना गया, बल्कि इसे आत्मचिंतन और अल्लाह की ओर लौटने के अवसर के रूप में देखा गया.

इंसान इस दौरान अपने गुनाहों के लिए माफी मांग सकता है, दुआ कर सकता है और जरूरतमंदों की मदद कर सकता है.

FAQ:

दावा: चंद्रग्रहण पर मुस्लिम खास नमाज पढ़ते हैं.

फैक्ट: सही. हदीसों में ग्रहण के समय नमाज पढ़ने और अल्लाह को याद करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है.

दावा: इस्लाम में ग्रहण को किसी की मौत या जन्म से जोड़ा जाता है.

फैक्ट: गलत. पैगंबर मोहम्मद ने इस धारणा को स्पष्ट रूप से खारिज किया था.

दावा: ग्रहण के समय कोई खास सूरह पढ़ना अनिवार्य है.

फैक्ट: ऐसा कहना सही नहीं है. कुरान की तिलावत करना नेक अमल है, लेकिन किसी एक खास सूरह को ग्रहण की नमाज के लिए अनिवार्य नहीं बताया गया है.

दावा: हर मुस्लिम ग्रहण के समय बिल्कुल एक ही तरीके से नमाज पढ़ता है.

फैक्ट: सही नहीं. नमाज के तरीके और जमात को लेकर अलग-अलग फिक्ही मत मौजूद हैं.

इस तरह इस्लाम में चंद्रग्रहण का संदेश डर या अंधविश्वास से ज्यादा इबादत, दुआ, अल्लाह की याद, तौबा और नेक कामों से जुड़ा है. चंद्रमा की यह खगोलीय घटना मुस्लिम आस्था में इंसान को अल्लाह की निशानियों और उसकी शक्ति की याद दिलाने का अवसर मानी जाती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.