Chandra Grahan On Holi 2026 Lunar Eclipse Holi And Purnima On Same Day It Is Shubh Or Ashubh

Chandra Grahan 2026 Date: चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, होली एक साथ! त्योहार और ग्रहण का ऐसा कॉम्बिनेशन शुभ है या अशुभ? ऐसे में पूजा-पाठ कर सकते हैं या नहीं?

Chandra Grahan on Holi 2026: मार्च की शुरुआत धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास होने वाली है. क्योंकि मार्च में होली का त्योहार पड़ रहा है और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है.

Chandra Grahan 2026 Date and Timing: इस साल कुल चार ग्रहण लगने जा रहे हैं जिनमें दो चंद्र ग्रहण और दो सूर्य ग्रहण शामिल हैं. साल का पहला सूर्य ग्रहण हाल ही में 17 फरवरी को लगा था और अब जल्द ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. जो कि मार्च के महीने में लगेगा और यह ग्रहण भारत में भी नजर आएगा. पंचांग के अनुसार इस बार चंद्र ग्रहण होली और पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है, ऐसे में लोग इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज है कि पूजा-पाठ करना शुभ होगा या नहीं?

होली और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया

फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है जिसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है. फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है और इस साल यह पर्व 3 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5 बजकर 32 मिनट पर शुरू होगी और 3 मार्च को 4 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में होलिका दहन का पर्व 3 मार्च को मनाया जाएगा.

साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा यानि होलिका दहन के दिन लगने जा रहा है जो कि भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजकर 21 मिनट पर शुरू होगा और शाम 6 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगा. चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है इसके बाद पूजा-पाठ करने की मनाही होती है.

ग्रहण पर होलिका दहन का पूजन होगा या नहीं?

होलिका दहन के दिन सुबह पूजा-पाठ की जाती है और फिर रात्रि के समय होलिका दहन किया जाता है. लेकिन इस साल 3 मार्च को होलिका दहन के चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसकी वजह से लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि पूजा-पाठ कर सकेंगे या नहीं? तो बता दें कि ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है जो कि सुबह 9 बजकर 39 मिनट पर लग जाएगा. ऐसे में इससे पहले होलिका का पूजन किया जा सकता है. वहीं चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि कर होलिका दहन किया जाएगा. यानि पूजा-पाठ पर चंद्र ग्रहण का साया नहीं रहेगा. लेकिन ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ या कोई शुभ कार्य न करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

