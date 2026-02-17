Hindi Faith Hindi

Chandragrahan 2026 On Holi After 500 Years What Is The Truth Find Out Everything

Chandragrahan 2026: 500 साल बाद होली पर चंद्रग्रहण...क्या है सच और क्यों मचा है इतना शोर? जानिए सब कुछ

इस बार 500 सालों बाद होली पर चंद्रग्रहण की बात सामने आ रही है. इस बात में कितना सच, कितना भ्रम है? जानिए पूरा धार्मिक और वैज्ञानिक सच.

Chandragrahan 2026: इन दिनों सोशल मीडिया, धार्मिक मंचों और ज्योतिषीय चर्चाओं में एक बात तेजी से वायरल हो रही है कि करीब 500 सालों के बाद होली के पावन पर्व पर चंद्रग्रहण लगने जा रहा है. इस दावे ने लोगों के मन में जिज्ञासा के साथ-साथ चिंता भी बढ़ा दी है. कहीं इसे अशुभ कहा जा रहा है तो कहीं इसे दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग बताया जा रहा है. ऐसे में ज़रूरी है कि इस खबर को भावनाओं नहीं, बल्कि फैक्ट्स और शास्त्रीय आधार पर समझा जाए.

क्या सच में 500 साल बाद लग रहा है ऐसा संयोग?

सबसे पहले इस दावे की सच्चाई जान लेते हैं. खगोलीय विज्ञान के अनुसार, चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है. वहीं होली भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है. तकनीकी रूप से दोनों का एक ही दिन पड़ना असंभव नहीं है, लेकिन हर पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण नहीं होता. चंद्रग्रहण तभी लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हों और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करे. इसीलिए होली की पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण का संयोग बहुत कम बार बनता है. 500 साल का आंकड़ा शाब्दिक न होकर यह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसा संयोग सदियों में कभी-कभार ही बनता है, इसलिए इसे दुर्लभ माना जाता है.

शास्त्रों में क्या कहा गया है?

धार्मिक ग्रंथों और स्मृति ग्रंथों में ग्रहण काल को साधना, आत्ममंथन और संयम का समय बताया गया है.

मान्यता है कि ग्रहण के दौरान जप,मंत्र साधना,ध्यान, दान का फल कई गुना बढ़ जाता है.वहीं होली को आनंद, उल्लास और सामाजिक मेल-जोल का पर्व माना गया है. जब ये दोनों एक ही दिन पड़ते हैं, तो शास्त्र इसे टकराव नहीं बल्कि संतुलन का संदेश मानते हैं यानि उत्सव भी हो और संयम भी.

क्या होली खेलना होगा वर्जित?

यह सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है. धार्मिक नियमों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान रंग खेलना, खाना-पीना, पूजा-पाठ और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं. लेकिन ग्रहण से पहले और ग्रहण समाप्त होने के बाद होली मनाने पर कोई दोष नहीं लगता. यानी होली रद्द नहीं होती, बस समय का ध्यान रखना आवश्यक होता है. यही कारण है कि पंचांग देखकर मुहूर्त के अनुसार पर्व मनाने की सलाह दी जाती है.

वैज्ञानिक दृष्टि से क्या होता है चंद्रग्रहण?

विज्ञान के अनुसार, चंद्रग्रहण एक पूरी तरह प्राकृतिक खगोलीय घटना है. इसमें किसी प्रकार आपदा छिपी नहीं होती. चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आने पर उसका रंग कभी-कभी लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है. वैज्ञानिक तौर पर चंद्रग्रहण आंखों के लिए हानिकारक नहीं होता, इसलिए इसे बिना किसी विशेष उपकरण के देखा जा सकता है.

Add India.com as a Preferred Source

क्यों खास माना जा रहा है यह चंद्रग्रहण?

इस बार का चंद्रग्रहण इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह होली की पूर्णिमा पर पड़ रहा है. ये रात के समय दिखाई देता है और होली भी रात में ही जलायी जाती है, जिससे इसका प्रभाव अधिक महसूस किया जा रहा है लेकिन शास्त्रों में इसके उपाय वर्णित है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसे संयोग पर किया गया दान और साधना विशेष फलदायी मानी जाती है.

क्या करें और क्या न करें?

ग्रहण काल में मंत्र जाप और ध्यान करें.

ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और दान करें.

ग्रहण के दौरान भोजन ना करें.

ग्रहण के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य ना करें.

होली पर चंद्रग्रहण का यह संयोग न तो डराने वाला है और न ही अशुभ. हिन्दू धर्म में शास्त्र में उल्लेख मिलता ह कि उत्सव और अनुशासन साथ-साथ चल सकते हैं. सही समय, सही नियम और सही जानकारी के साथ मनाई गई होली न सिर्फ आनंद देगी, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष फल प्रदान करेगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.