  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Chankya Niti Slap Day 2026 Chanakya Niti On Discipline Thappad Wisdom Guidance

Chankya Niti: जो क्रोध में थप्पड़ भी सोच-समझकर लगाते हैं, वही जानते हैं जीवन की असली कला

Chankya Niti: चाणक्य कहते हैं, थप्पड़ या हल्का दंड (Slap/Thappad) केवल मार्गदर्शन के लिए होना चाहिए, न कि क्रोध में. यही जीवन की असली कला है.

Published date india.com Published: February 15, 2026 12:36 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
Chankya Niti: जो क्रोध में थप्पड़ भी सोच-समझकर लगाते हैं, वही जानते हैं जीवन की असली कला

Chankya Niti: भारत के प्राचीन विद्वान और महान राजनीति-शास्त्री आचार्य चाणक्य (कौटिल्य) ने शिक्षा और शासन में अनुशासन के महत्व को हमेशा प्राथमिकता दी. उनके अनुसार थप्पड़ या किसी भी प्रकार का दंड केवल क्रोध में नहीं, बल्कि विवेक और सोच-समझ के साथ देना चाहिए. चाणक्य की नीति और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ ‘कौटिल्य नीति’ तथा ‘अर्थशास्त्र’ में बच्चों, छात्रों और शासन के संदर्भ में अनुशासन का मार्ग स्पष्ट रूप से वर्णित है.

बच्चों और छात्रों में अनुशासन

चाणक्य का मानना था कि केवल प्यार और लाड़-प्यार से बच्चे गुणी और संस्कारी नहीं बनते. उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में स्पष्ट किया कि पहले 5 वर्षों तक प्यार और पालन-पोषण, और उसके बाद लगभग 10 वर्षों तक कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है. इस अनुशासन में ताड़ना या हल्का शारीरिक दंड शामिल हो सकता है, ताकि बच्चा सही मार्ग पर रहे और गुणों का विकास कर सके.

चाणक्य की शिक्षा में यह भी बताया गया है कि अनुशासन का उद्देश्य सुधार और मार्गदर्शन होना चाहिए, न कि अपमान या बदले की भावना. इसलिए, अगर बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो विवेकपूर्ण तरीके से सख्ती अपनाना जरूरी है. इसी नीति में यह भी कहा गया कि अनुशासन गुस्से में या क्षणिक आवेग में नहीं, बल्कि शांत और समझदार दृष्टिकोण से दिया जाना चाहिए.

शासन और न्याय में दंडनीति

चाणक्य ने शासन में दंड के उपयोग को भी सावधानी से निर्देशित किया. उन्होंने राजा और शासक के लिए स्पष्ट किया कि

कठोर दंड: अत्यधिक सख्त दंड से प्रजा असंतुष्ट और भयभीत हो सकती है.

हल्का दंड: बहुत हल्का दंड या मजाक के स्तर का दंड राजा की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

उचित दंड: केवल आवश्यकता और विवेक के अनुसार दिया गया दंड ही सम्मान और अनुशासन बनाए रखता है.

चाणक्य की दंडनीति यह सिखाती है कि दंड और थप्पड़ का उद्देश्य केवल सुधार होना चाहिए, न कि प्रतिशोध या अपमान. किसी भी स्तर पर शासक या माता-पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन शांति और सम्मान के साथ जुड़ा होना चाहिए.

विवेक और संयम का महत्व

चाणक्य के अनुसार, जो लोग दंड या थप्पड़ केवल क्रोध में नहीं, बल्कि विवेक से देते हैं, वही जीवन की असली कला को समझते हैं. यह सीख न केवल बच्चों और छात्रों के लिए प्रासंगिक है, बल्कि आज के आधुनिक समाज में माता-पिता, शिक्षक और प्रबंधक भी इसे अपने बच्चों या टीम में अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू कर सकते हैं.

अनुशासन की कला में संयम, समय और उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण हैं. सिर्फ सख्ती या डर के बल पर किसी को नियंत्रित करना सतत सुधार नहीं लाता. चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि सही समय पर सही उपाय अपनाने वाला ही वास्तव में सफल शिक्षक, माता-पिता या शासक होता है.

आज भी चाणक्य की यह नीति उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी. बच्चों के सही विकास, छात्रों के अनुशासन और संगठन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण दंड, सख्ती और मार्गदर्शन जरूरी हैं. इसे अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने बच्चों या छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकता है, बल्कि समाज में सम्मान और नैतिकता भी बनाए रख सकता है.

चाणक्य ने हमें यह शिक्षा दी कि अनुशासन केवल सख्ती से नहीं, बल्कि विवेक और उद्देश्य के साथ देना ही जीवन की असली कला है. थप्पड़ या दंड कभी क्रोध में नहीं, बल्कि सुधार के लिए होना चाहिए. यही शिक्षा न केवल व्यक्तिगत जीवन, बल्कि समाज और शासन में स्थायी सफलता और सम्मान की कुंजी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.