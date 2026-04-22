  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Char Dham Yatra 2026 Prime Minister Narendra Modi Says Adopt These 5 Resolutions During The Yatra

Char Dham Yatra 2026: श्रद्धालुओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया खास अनुरोध...यात्रा के दौरान अपनाएं ये 5 संकल्प

Char Dham Yatra 2026: हिंदुओं की सबसे पवित्र चार धाम यात्रा शुरू हो गई है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को इस अवसर शुभकामनाएं देते हुए 5 संकल्प अपनाने की भी अपील की है.

Published date india.com Published: April 22, 2026 4:30 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Char Dham Yatra 2026: श्रद्धालुओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया खास अनुरोध...यात्रा के दौरान अपनाएं ये 5 संकल्प
Char Dham Yatra 2026

Char Dham Yatra 2026: गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद अब देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही उन्होंने चार धाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से 5 संकल्प अपनाने की अपील भी की है. आइए जानते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने कौन-से 5 संकल्प अपनाने को अनुरोध किया है.

आस्था-समृद्धि परंपराओं का प्रतीक है चार धाम यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ‘केदारनाथ धाम और चारधाम की यह यात्रा हमारी आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव है. इन यात्राओं से हमें भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन भी होते हैं. इस वर्ष चारधाम यात्रा के आरंभ उत्सव पर, उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं. मेरी कामना है कि बाबा केदार सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी यात्राओं को शुभ करें.’

ये भी पढ़ें: Lakshmi Narayan Yog: लक्ष्मी नारायण योग का कमाल! इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम अपना एक संदेश लिखा, ‘देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है. 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और आज से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ हो रही है. 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे. बाबा केदार के दर्शन समेत चारों धामों की यह पावन यात्रा भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना का एक भव्य उत्सव है. जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्राओं से भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी थी. जगद्गुरु रामानुजाचार्य और जगद्गुरु मध्वाचार्य ने भी अपने धर्मविचारों को समृद्ध करने के लिए बद्रीनाथ की यात्रा की थी.’

पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा, ‘आज भी हिमालय की गोद में विराजमान ये चारों धाम हमारी शाश्वत आस्था और विश्वास के दिव्य केंद्र हैं. हर साल विविध भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के लोग यहां पहुंचते हैं. हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ‘अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्ट्वा विपुलदक्षिणैः। न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यत्॥’ जिसका अर्थ है कि बड़े-बड़े यज्ञों और दान आदि से हमें अपार पुण्य प्राप्त होते हैं और इन अनुष्ठानों से भी कहीं अधिक पुण्य, हमें तीर्थ यात्राओं से प्राप्त होता है.’

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले हर अतिथि से अनुरोध किया है कि ‘सभी यात्रीगण अपनी यात्रा के दौरान डिजिटल उपवास रखने और उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को जीने का प्रयास भी करें. इससे आपको एक अलग संतुष्टि भी मिलेगी.’ साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से पांच संकल्प अपनाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा, ‘चारधाम की हर यात्रा में हम एक संकल्प लेकर अपने मूल स्थान से देवभूमि के लिए आते रहे हैं. इसी क्रम में, मैं भी आपसे पांच संकल्पों का आग्रह करना चाहता हूं.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

पहला संकल्प: स्वच्छता सर्वोपरि पहला संकल्प है. पीएम मोदी ने कहा कि यात्रा के दौरान धाम और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखें. नदियों को साफ रखने के लिए अपना योगदान दें. सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त यात्रा का संकल्प लें और इस पावन धरा की गरिमा को बनाए रखें.’

दूसरा संकल्प: प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दूसरा संकल्प है. पीएम मोदी ने कहा, ‘हिमालय की इस दिव्य धरा के प्रति संवेदनशील रहे. प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हुए, ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें.’

तीसरा संकल्प: सहयोग और एकता तीसरा संकल्प है. इसके बारे में पीएम मोदी ने कहा कि ‘पुरातन काल से हमारी तीर्थ यात्राएं सर्वजन की सेवा और सामाजिक समरसता को स्थापित करने का माध्यम रही हैं’ आज भी लोग इसी सेवाभाव से तीर्थयात्रियों की सेवा करते हैं. मैं चारधाम आने वाले हर तीर्थयात्री से भी आग्रह करता हूं कि वे अपनी यात्रा के हर दिन, किसी ना किसी रूप में, लोगों की सेवा का एक काम अवश्य करें. सहयात्रियों की सहायता करें और देश की विभिन्न जगहों से आए लोगों से जुड़ें. उनकी परंपराओं का सहभागी बनकर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को इस यात्रा के माध्यम से सशक्त करें.’

चौथा संकल्प: पीएम मोदी ने कहा, ‘अपने मूल स्थान से चलकर यात्रा से घर लौटने तक अपने कुल खर्च का पांच प्रतिशत हिस्सा लोकल उत्पादों को खरीदने पर जरूर खर्च करें. अगर किसी स्थानीय चीज की जरूरत इस मौसम में नहीं भी है, तो भी उसे भविष्य के इस्तेमाल के भाव से ही खरीदने का प्रयास करें.’

पांचवां संकल्प: पांचवें और आखिरी संकल्प की बात करते हुए उन्होंने लिखा, ‘यात्रा के नियमों और यातायात निर्देशों का पालन करें. एक जिम्मेदार और सजग नागरिक के रूप में इस तीर्थ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाएं. हम ये प्रयास करें कि हमारी यात्रा से, इस यात्रा के आयोजन और प्रबंधन में जितने भी लोग लगे हुए हैं, उन्हें कोई असुविधा ना हो.’

इनपुट: आईएएनएस

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.