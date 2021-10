Char Dham Yatra Guidelines: उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी. श्रद्धालुओं को चारधाम की यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ ई पास की भी जरूरत होगी. इसके साथ-साथ या तो वैक्सीन की दोनों खुराक या फिर कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट भी अनिवार्य किया गया है. सरकार की तरफ से जारी SOP (Char Dham Yatra 2021) के मुताबिक कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट भी 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए.Also Read - क्या आपने COVID Vaccine नहीं ली, इस शहर में अब आप बाहर नहीं निकल पाएंगे; लगे कई तरह के प्रतिबंध

एक दिन पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम दैनिक संख्या पर लगी पाबंदी हटा दी थी. इसका मतलब यह हुआ कि चारधाम यात्रा पर जाने के लिए संख्या की कोई सीमा नहीं होगी. मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ चारधामों में श्रद्धा​लुओं की अधिकतम संख्या पर लगी पाबंदी हटा दी. Also Read - Coronavirus cases In India: कोरोना के एक्टिव मामले हुए ढाई लाख से कम, एक दिन में 18,833 लोग हुए संक्रमित

Uttarakhand Govt issues SOP for Char Dham Yatra; registration & e-pass will be mandatory for 'darshan' in the four dhams. Along with this, it's necessary for devotees to have either both the doses of #COVID19 vaccine or negative COVID report not older than 72 hours

— ANI (@ANI) October 6, 2021