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चारधाम यात्रा 2026 का भव्य आगाज: अक्षय तृतीया पर खुले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट, उमड़ा आस्था का जनसैलाब
Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा 2026 का अक्षय तृतीया पर भव्य आगाज. गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी. जानें केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट कब खुलेंगे.
Chardham Yatra 2026:उत्तराखंड की विश्वप्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 का आज रविवार, 19 अप्रैल को विधिवत शुभारंभ हो गया है. हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माने जाने वाले अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड में अगले छह माह तक चलने वाले इस महाकुंभ का आगाज हो गया है, जिसमें देश-दुनिया से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.
पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री ने किया स्वागत
यात्रा का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में दीप प्रज्वलित कर किया. मुख्यमंत्री ने जय बद्री-विशाल और जय केदार के उद्घोष के बीच तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान सीएम धामी ने यात्रियों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें सुगम यात्रा की शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी सरकार ‘अतिथि देवो भव:’ के संकल्प के साथ काम कर रही है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
भक्ति और उल्लास का माहौल
आज सुबह यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से पहले मां यमुना की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली से विदा हुई. पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन और स्थानीय लोक नृत्यों के साथ डोली धाम पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के कपाट खोले गए. वहीं, गंगोत्री धाम को भी कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है. पहाड़ियों पर हुई हल्की बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था.
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कपाट खुलने का विस्तृत कार्यक्रम
श्रद्धालु अपनी यात्रा की योजना इन तिथियों के अनुसार बना सकते हैं:
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम: आज, 19 अप्रैल (अक्षय तृतीया) को कपाट खुल चुके हैं.
केदारनाथ धाम: बाबा केदार के दर्शनों के लिए कपाट 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8:00 बजे खोले जाएंगे.
बद्रीनाथ धाम: भगवान विष्णु के निवास स्थान बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे.
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प्रशासनिक तैयारियां और सख्त नियम
इस वर्ष यात्रा को लेकर प्रशासन ने डिजिटल हेल्थ और क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया है. मुख्य सचिव और डीजीपी खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं.
- अनिवार्य पंजीकरण: बिना ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को ऋषिकेश से आगे जाने की अनुमति नहीं है. अब तक लाखों लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं.
- स्वास्थ्य सुविधाएं: यात्रा मार्ग पर 50 से अधिक मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए गए हैं. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं.
- सड़क सुरक्षा: ऑल वेदर रोड के निर्माण से यात्रा अब पहले से अधिक सुरक्षित हुई है, फिर भी संवेदनशील इलाकों में एसडीआरएफ (SDRF) और बीआरओ (BRO) की टीमें मुस्तैद हैं.
श्रद्धालुओं के लिए विशेष सलाह
यात्रा पर निकलने से पहले श्रद्धालु टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप पर मौसम और ट्रैफिक की ताजा जानकारी जरूर लें. प्रशासन ने अपील की है कि यात्री अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयां साथ रखें.
इस बार की यात्रा रिकार्ड तोड़ होने की उम्मीद है, क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के बाद सुविधाओं में भारी इजाफा हुआ है. आज से शुरू हुई यह यात्रा हिंदू संस्कृति की जीवंतता और श्रद्धा का प्रतीक बनकर उभरी है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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