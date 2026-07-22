Chaturmas 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होगा चातुर्मास, भगवान विष्णु के शयन के बाद किसके हाथ में होती है सृष्टि की बागडोर?

Chaturmas 2026 25 जुलाई से शुरू होगा. देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाते हैं. जानिए पुराणों के अनुसार विष्णु के शयन के बाद सृष्टि की बागडोर किसके हाथ में होती है और चार महीनों तक ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसे चलती है.

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Chaturmas 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होगा चातुर्मास

25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होगी.

पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा धारण करते हैं.

विष्णु के शयन के बाद भी ब्रह्मा, शिव और देवशक्तियां सृष्टि की व्यवस्था चलाती हैं.

चातुर्मास को जप, तप, दान और साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है.

Chaturmas 2026: 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास की शुरुआत होगी. सनातन परंपरा में यह केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा धारण करते हैं और चार महीने बाद देवउठनी एकादशी पर जागृत होते हैं. लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब जगत के पालनकर्ता स्वयं शयन करते हैं तो इन चार महीनों तक सृष्टि की बागडोर किसके हाथ में रहती है? पुराणों और धर्मशास्त्रों में इसका रोचक और गहरा वर्णन मिलता है.

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पद्म पुराण में विष्णु के शयन का वर्णन

पद्म पुराण, उत्तरखंड में कहा गया है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान जनार्दन क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा ग्रहण करते हैं.

“आषाढे शुक्लपक्षस्य एकादश्यां जनार्दनः। क्षीरोदधौ शेषतले योगनिद्रां समाश्रयेत्॥”

अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योगनिद्रा धारण करते हैं. इसी शास्त्रीय आधार पर देवशयनी एकादशी और चातुर्मास की परंपरा स्थापित हुई.

योगनिद्रा क्या है?

श्रीमद्भागवत और वैष्णव आचार्यों के अनुसार यह सामान्य मनुष्य की नींद नहीं, बल्कि योगनिद्रा है. बाहर से भगवान विश्राम करते हुए प्रतीत होते हैं, पर उनकी दिव्य चेतना और ब्रह्मांडीय शक्ति सक्रिय रहती है. इसलिए सृष्टि का संचालन रुकता नहीं.

भागवत का मूल सिद्धांत

श्रीमद्भागवत महापुराण 1.2.23 में कहा गया है—

“सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैः सृष्टि-स्थिति-प्रलय-साधन-शक्तिर् एका॥”

अर्थात एक ही परम शक्ति सत्त्व, रज और तम गुणों के माध्यम से सृष्टि, पालन और प्रलय का कार्य करती है. इसी आधार पर त्रिमूर्ति की व्यवस्था समझाई जाती है. ब्रह्मा सृष्टि के, विष्णु पालन के और महेश संहार तथा परिवर्तन के अधिष्ठाता माने जाते हैं.

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विष्णु के शयन के बाद सृष्टि कैसे चलती है?

पुराणों के भाष्यों में एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है. जैसे कोई सम्राट राजमहल में विश्राम कर रहा हो, तब भी उसका राज्य बंद नहीं होता. मंत्री, सेनापति और अधिकारी उसके आदेश से कार्य करते रहते हैं. उसी प्रकार भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हुए भी अपनी दिव्य सत्ता से ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संचालित करते हैं. विष्णु पुराण में ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से निकले कमल से बताई गई है. इसका अर्थ यह है कि सृष्टि-रचना का कार्य ब्रह्मा करते हैं, पर शक्ति का मूल स्रोत विष्णु हैं.

शिव को लेकर क्या मान्यता है?

सनातन परंपरा में एक अत्यंत प्रचलित मान्यता यह भी है कि चातुर्मास के चार महीनों में भगवान शिव ही सृष्टि की बागडोर संभालते हैं. सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के दौरान शिवोपासना, रुद्राभिषेक और तपस्या का विशेष महत्व इसी कारण माना जाता है. लोकपरंपराओं में कहा जाता है कि जब विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं, तब शिव धर्म, तप और ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा करते हैं. शिव पुराण में शिव को काल, परिवर्तन और संहार का अधिपति बताया गया है. एक प्रसिद्ध स्तुति में कहा गया है

“नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रय हेतवे।”

अर्थात शिव तीनों कारणों और समस्त जगत के मूल हेतु हैं. इसी भाव से अनेक साधु-संत चातुर्मास को शिव-साधना का विशेष काल मानते हैं.

चातुर्मास को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया?

धर्मशास्त्रों के अनुसार यह काल बाहरी उत्सवों से अधिक आंतरिक साधना का समय है. ऋषि-मुनि वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहकर जप, तप, अध्ययन और ध्यान करते थे. इसलिए विवाह, गृहप्रवेश और बड़े मांगलिक कार्यों को परंपरागत रूप से सीमित माना गया.

शास्त्रों के अनुसार 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास प्रारंभ होगा और भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा धारण करेंगे. पद्म पुराण उनके शयन का वर्णन करता है, जबकि श्रीमद्भागवत बताता है कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय एक ही परम शक्ति के विभिन्न कार्य हैं. वहीं सनातन परंपरा में यह मान्यता भी व्यापक रूप से प्रचलित है कि इन चार महीनों में भगवान शिव सृष्टि की बागडोर संभालते हैं और धर्म तथा ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा करते हैं. यही कारण है कि चातुर्मास को केवल देवताओं के विश्राम का नहीं, बल्कि धर्म, तप, संयम और आध्यात्मिक जागरण के महापर्व के रूप में देखा जाता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.