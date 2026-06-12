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Chaturmas 2026: कब शुरू होगा चातुर्मास? जानिए इन 4 महीनों में क्यों रुक जाते हैं सभी शुभ और मांगलिक कार्य

Chaturmas 2026: सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व माना गया है और इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. ऐसे में चातुर्मास शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद ही शुभ कार्य किए जाते हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: June 12, 2026, 4:12 PM IST
Chaturmas 2026: कब शुरू होगा चातुर्मास? जानिए इन 4 महीनों में क्यों रुक जाते हैं सभी शुभ और मांगलिक कार्य
Chaturmas 2026

Chaturmas 2026: हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य मुहूर्त देखकर किया जाता है. साल के दिन कुछ दिन व महीने मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माने गए हैं और उन्हीं में चातुर्मास भी शामिल है. इन चार महीनों की पूरी अवधि में विवाह, मुंडन, जनेऊ और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाती है. लेकिन इन चातुर्मास के इन चार महीनों को साधना, जप और तप के लिहाज से बेहद ही उत्तम माना गया है. लेकिन लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुभ कार्यों के थमने के बाद भी इन 4 महीनों को पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान के लिए क्यों शुभ माना गया है? आइए जानते हैं चातुर्मास 2026 की सही तिथि और इसका धार्मिक महत्व.

चातुर्मास 2026 कब होगा शुरू?

चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से होगी जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026, शनिवार को पड़ रही है और ऐसे में चातुर्मास की शुरुआत भी 25 जुलाई 2026 से होगी. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की देवउठनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास समाप्त होंगे.

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चातुर्मास में कौन-से चार महीने आते हैं?

चातुर्मास का अ​र्थ है चार महीने. चातुर्मास के इन चार महीनों में सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह शामिल हैं. इन चार में कई महत्वपूर्ण व्रत व त्योहार आते हैं.

चातुर्मास में योग निद्रा में होते हैं विष्णु जी

चातुर्मास की शुरुआत में यानि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार माह के लिए योग​ निद्रा में चले जाते हैं और चार माह बाद देवउठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं. इसके बाद ही शादी-विवाह जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है.

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चातुर्मास में क्यों नहीं हो शुभ कार्य?

हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ ही पूर्ण माना जाता है. जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब उस समय किए गए कार्यों को विष्णु जी का आशीर्वाद नहीं मिलता और यही वजह है कि चातुर्मास में शादी-विवाह, सगाई, मुंडन जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं.

शिवजी संभालते हैं सृष्टि का कार्यभार

जब भगवान विष्णु शयन निद्रा में होते हैं तब चार माह के लिए धरती का कार्यभार भगवान विष्णु संभालते हैं. इस दौरान सावन का महीना भी आता है, जब शिवलिंग का जलाभिषेक करना फलदायी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास के चार महीने जप, तप, साधना और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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