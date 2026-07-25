Chaturmas 2026: आज से शुरू हुआ चातुर्मास, अब 4 महीने तक इन कामों पर रहेगी रोक, जानिए वजह

Chaturmas 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानी 25 जुलाई 2026, शनिवार को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और इसी के साथ चातुर्मास की भी शुरुआत हो गई है. चातुर्मास के दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है.

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Chaturmas 2026

चातुर्मास में क्यों नहीं होते शुभ कार्य?

चातुर्मास में किन कामों को करना माना गया है वर्जित?

हिंदू धर्म में चातुर्मास का महत्व.

देवशयनी एकादशी से होती है चातुर्मास की शुरुआत.

Chaturmas 2026: आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है और इसी दिन भगवान विष्णु चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाते है. इसलिए देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है. आज यानि 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास की शुरुआत हो गई है जो कि 21 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी पर समाप्त होंगे. चातुर्मास के चार माह भगवान विष्णु की अराधना के लिए बेहद ही शुभ व फलदायी माने गए हैं. लेकिन इस माह शुभ व मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है. आइए जानते हैं चातुर्मास के 4 महीनों में कौन-से काम नहीं किए जाते और इस दौरान क्यों लग जाता है मांगलिक कार्य पर ब्रेक.

मांगलिक कार्यों पर ब्रेक क्यों? जानिए इसके पीछे का विधान

धार्मिक कथाओं के मुताबिक, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव को सौंपकर चार महीनों के लिए क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं. कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को जब श्री हरि जागते हैं, तभी से पुनः मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं. चूंकि किसी भी शुभ कार्य- जैसे विवाह, मुंडन, सगाई या गृह प्रवेश की सफलता के लिए विष्णु जी का आशीर्वाद अनिवार्य माना गया है, इसलिए उनके निद्रा काल में ये आयोजन स्थगित रहते हैं.

वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण

अगर धर्म के दायरे से बाहर देखें, तो चातुर्मास का समय मुख्य रूप से मानसून का होता है. इस मौसम में हवा में नमी बढ़ने से कीटाणु और संक्रमण तेजी से फैलते हैं. मनुष्य की पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है. भारी बारिश के कारण यात्राएं जोखिम भरी हो जाती हैं. इसी वजह से ऋषियों-मुनियों ने इस समय संयमित जीवन शैली, हल्का आहार और यात्राओं से परहेज का नियम बनाया था.

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चातुर्मास में इन 5 बातों का रखें ध्यान

मांगलिक आयोजनों से दूरी: चातुर्मास में विवाह, नए घर में प्रवेश, मुंडन, जनेऊ संस्कार और बड़ी खरीदारी जैसे संपत्ति टालें.

खान-पान में परहेज: पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बैंगन, मूली, हरी पत्तेदार सब्जियां और तामसिक चीजें (लहसुन, प्याज, मांस-मदिरा) खाने से बचें.

अहंकार और अत्यधिक विलासिता का त्याग: जमीन पर सोना और सादा जीवन जीना इस बात का प्रतीक है कि आप अपने भीतर के अहंकार को मिटा रहे हैं.

वाणी पर संयम: किसी की निंदा करना, कटु वचन बोलना, झूठ बोलना या क्रोध करना आपके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बिगाड़ सकता है.

अनावश्यक यात्राएं टालें: मौसम के रुख और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को देखते हुए लंबी यात्राओं से बचना ही समझदारी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.