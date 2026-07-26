Chaturmas 2026: 4 महीने, 4 कड़े नियम! चातुर्मास में 2 काम जो दिलाएंगे अक्षय पुण्य और 2 सबसे बड़े पाप, क्या जानते हैं आप?

Chaturmas Rules 2026: आषाढ़ से कार्तिक तक चलने वाले चातुर्मास में पूजा-पाठ के क्या नियम हैं? जानिए शास्त्रों के अनुसार कौन-से 2 काम जरूर करने चाहिए और किन 2 गलतियों से बचना चाहिए.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 26, 2026, 10:45 AM IST
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Chaturmas Rules: 4 महीने के 4 नियम! 2 शुभ काम और 2 महा-पाप

Chaturmas Rules: सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है. आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी तक चलने वाले इन 120 दिनों (चार महीनों) को साधना, संयम और आत्म-शुद्धिकरण का काल माना जाता है.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इन चार महीनों में सृष्टि के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और ब्रह्मांड का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है. शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दौरान मांगलिक कार्य विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि भले ही वर्जित हो जाते हैं, लेकिन पूजा-पाठ और भक्ति का फल सामान्य दिनों की तुलना में कोटि-गुना अधिक मिलता है.

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यदि आप चातुर्मास में भगवान विष्णु और महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो शास्त्रों में बताए गए पूजा-पाठ के 2 सबसे अचूक नियम और 2 कड़े निषेध को जानना बेहद जरूरी है.

चातुर्मास में पूजा-पाठ के 2 अचूक नियम (Do’s)

निरंतर मंत्र जप और स्वाध्याय (शास्त्र पाठ):

शास्त्रों के अनुसार, भगवान विष्णु के योगनिद्रा में रहने के कारण मनुष्य को अपनी चेतना ईश्वर में लगानी चाहिए. चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय या ॐ नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है. इसके साथ ही श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णु सहस्रनाम या शिव पुराण का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के जन्मांतर के पाप कटते हैं और मानसिक शांति मिलती है.

संध्या दीपदान और तुलसी सेवा:

चातुर्मास में दीपदान का विशेष महत्व है. पद्म पुराण के अनुसार, रोज शाम को तुलसी के पौधे के सामने और अपने घर के मुख्य द्वार पर देशी घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. इस दौरान तुलसी जी की नियमित सेवा और परिक्रमा करने से मां लक्ष्मी और श्रीहरि दोनों की अटूट कृपा प्राप्त होती है.

चातुर्मास में भूलकर भी न करें ये 2 काम (Don’ts)

परनिंदा और असत्य भाषण (वाणी का दोष):

शास्त्रों में चातुर्मास के दौरान किसी की बुराई, चुगली करना, झूठ बोलना या अकारण क्रोध करना सबसे बड़ा मानसिक पाप माना गया है. यदि आप दिन भर पूजा-पाठ करते हैं लेकिन वाणी पर संयम नहीं रखते और दूसरों की निंदा करते हैं, तो आपकी साधना का सारा पुण्य फल नष्ट हो जाता है. इसलिए इन चार महीनों में मौन या मधुर वाणी का पालन अनिवार्य है.

काम-वासना, क्रोध और तमस का आचरण:

चातुर्मास पूरी तरह से आत्म-नियंत्रण का समय है. इस दौरान काम-वासना पर नियंत्रण न रखना, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करना और क्रोध में आकर किसी का दिल दुखाना महापाप की श्रेणी में आता है. शास्त्रों के अनुसार, इन 120 दिनों में भूमि पर शयन और इंद्रिय संयम का पालन करने से ही पूजा-पाठ सफल होती है.

चातुर्मास का वास्तविक उद्देश्य केवल कर्मकांडीय अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को समाप्त कर ईश्वर से जुड़ना है. इन 4 नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. चातुर्मास में पूजा का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है?

उत्तर: चातुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में किया गया मंत्र जप और दीपदान सबसे उत्तम माना जाता है.

Q2. क्या चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है?

उत्तर: हां, हालांकि भगवान विष्णु योगनिद्रा में होते हैं, लेकिन उनका ध्यान, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और उनके मंत्रों का जप करने से वे अति प्रसन्न होते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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