पटना/रांची: लोकआस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ के तीसरे दिन शनिवार शाम यहां विभिन्न गंगा घाटों, तालाबों, जलाशयों और घर तथा अपार्टमेंट की छतों पर लाखों व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्‍य दिया और पूजा-अर्चना की. छठ पर्व को लेकर लाखों व्रती गंगा के छठ घाट पहुंचे. आम से लेकर खास तक के लोग भक्ति में डूब गए.

Jharkhand: People offered prayers and performed rituals at the Ganga ghat in Sahibganj earlier today, on the occasion of #ChhathPuja pic.twitter.com/dsZ48bVUEg

— ANI (@ANI) November 2, 2019