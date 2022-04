Chhath Puja 2022: किसी भी शादीशुदा महिला के लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है. सुहाग का प्रतीक माने जाने वाला सिंदूर छठ पर्व पर और महत्वपूर्ण हो जाता है. ऐसे में पता होना चाहिए कि छठ पर्व पर महिलाएं सिंदूर अपनी नाक तक क्यों लगाती हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि महिलाएं छठ पर्व पर नाक तक सिंदूर क्यों लगाती हैं और इसका क्या महत्व है. पढ़ते हैं आगे…Also Read - Chhath Puja 2022: चैती छठ का आज तीसरा दिन, अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

सिंदूर की मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं का नाक तक सिंदूर लगाने के पीछे कारण है पति की लंबी आयु. वे जितना लंबा सिंदूर लगाती हैं उनका मानना है कि पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है. महिलाएं सिंदूर को मांग से लेकिन नाक तक भरती हैं. वहीं पूरी श्रद्धा से व्रत करके सुख समृद्धि का वर प्राप्त करती हैं.

सिंदूर से संबंधित कथा

जंगल में एक बस्ती थी. जहां पर वीरवान नाम का युवक रहता था. वीरवान शिकारी और वीर दोनों था. बड़े से बड़े नरभक्षी हो या शेर उसके एक वार से सब पस्त हो जाते थे. वहीं गांव के बाहर धीरमति नाम की युवती रहती थी. एक बार वन्य के पशुओं ने धीरमति को घेर लिया. तब वीरवान ने उसके प्राण बचाएं. वो दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और साथ रहने लगे. उस समय विवाह जैसी परंपराओं का चलन नहीं था लेकिन उस जंगल में एक कालू रहता था, जिसे उन दोनों का मिलना पसंद नहीं था. 1 दिन वीरवान और धीरमती जंगल पर काफी अंदर चले गए. जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तो दोनों को प्यास लगी. तब वीरवान जल की खोज में निकला. इधर धीरमति का इंतजार कर रही थी. कालू को अच्छा मौका मिल गया और उसने वीरवान को अकेले देखकर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया. उसकी गूंज सुनते ही धीरमति दौड़ी आई. धीरमति ने कालू पर हंसिया चला दी और कालू ने भी धीरमती पर चाकू फेंक कर. अब धीरमती वीरवान के सीने से लिपट गई वीरवान ने अपनी पत्नी की बहादुरी की सराहना की और अपना हाथ प्यार से उसके सर पर रखे. हाथ खून में रंगा था इसलिए धीरमति की मांग और माथे पर खून लग गया. क्योंकि सिंदूर शौर्य का प्रतीक है. वहीं इज्जत नाक से जुड़ी है. ऐसे में सिंदूर को शौर्य, प्रेम, इज्जत और वीरता का प्रतीक मानते हैं. हालांकि छठ पर्व पर नाक तक सिंदूर लगाने के पीछे पति की लंबी आयु प्रतिष्ठा और सम्मान की कामना होती है.

दूसरी कथा

कहते हैं कि जब दुशासन गरजते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा तब उन्होंने ऋतु स्नान नहीं किया था और उनकी मांग सिंदूर से नहीं भरी थी. ऐसे में दुशासन ने कहा कि तूने अभी तक यह भी तय नहीं किया कि किसके नाम का सिंदूर लगाना है और ऐसा कह कर उसने द्रौपदी के बाल पकड़े और खींचने लगा. द्रौपदी बिना सिंदूर लगाए पत्तियों के सामने नहीं जा सकती थी इसलिए उन्होंने जल्दी से सिंदूर दानी ही अपने सर पर पलट ली, जिससे गलती से सिंदूर नाक तक लग गया. इसलिए वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी ने बाल खुले रखे और हमेशा नाक तक लंबा सिंदूर लगाया.

नोट – इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.