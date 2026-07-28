Chor Panchak 2026: शुरू हो रहे हैं चोर पंचक, जानिए क्यों शुक्रवार से लगने वाले पंचक को माना जाता है सबसे अशुभ

Chor Panchak 2026: हिंदू ज्योतिष और पंचांग में पंचक काल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है, तो उस अवधि को ‘पंचक’ कहा जाता है. दूसरे शब्दों में, नक्षत्र चक्र के अंतिम पांच नक्षत्रों- धनिष्ठा (का उत्तरार्ध), शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती के दौरान बनने वाले योग को ही ‘पंचक’ कहते हैं. यह अवधि पांच दिनों की होती है. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, पंचक के दौरान कुछ विशेष और शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है. पंचक कई प्रकार के होते हैं और जल्द ही चोर पंचक लगने जा रहा है. आइए जानते हैं क्यों अशुभ माना जाता है चोर पंचक और कब होगा शुरू.
पंचक पांच प्रकार के होते हैं और सभी पंचक एक जैसे नहीं होते, न ही सभी पंचकों को अशुभ माना जाता है. पंचक की अशुभ इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस शुरू हो रहे हैं.
सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को पड़ने वाले पंचक के प्रभाव को काफी हद तक अनुकूल या सामान्य माना गया है, जबकि अन्य दिनों के पंचक में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
वैदिक पंचांग के अनुसार 31 जुलाई 2026, शुक्रवार से पंचक शुरू हो रहे हैं और शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक को चोर पंचक कहते हैं. चोर पंचक 31 जुलाई से शुरू होंगे और 4 अगस्त को समाप्त होंगे. पंचक काल में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शुरू किया गया कोई भी काम पांच बार दोहराना पड़ता है. यही कारण है कि पंचक के समय घर की छत बनवाना, लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना, और नए घर की नींव रखना या निर्माण शुरू करना अशुभ माना जाता है. यदि पंचक के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए विशेष शांति विधान (पंचक शांति पूजा) की जाती है, ताकि परिवार पर कोई अन्य संकट न आए.
ज्योतिष शास्त्र में सभी पंचक अशुभ नहीं होते, लेकिन शुक्रवार को शुरू होने वाले पंचक, यानी ‘चोर पंचक’ को बेहद संवेदनशील और कई मामलों में बहुत अशुभ माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, जब पंचक की शुरुआत शुक्रवार के दिन से होती है, तो इसका सीधा असर धन, संपत्ति और आर्थिक लेनदेन पर पड़ता है. शुक्रवार से शुरू होने वाले इस पंचक को अशुभ मानने का मुख्य कारण यह है कि इस दौरान धन हानि, चोरी, व्यापारिक नुकसान और धोखाधड़ी की संभावना काफी बढ़ जाती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार:
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आर्थिक नुकसान का जोखिम: चोर पंचक के दौरान किसी भी प्रकार का नया निवेश करना, बड़ा वित्तीय लेनदेन करना या किसी को उधार देना वर्जित माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान डूबा हुआ पैसा वापस पाना बहुत मुश्किल होता है.
यात्राओं पर प्रभाव: पंचक काल में खासकर दक्षिण दिशा की ओर या व्यावसायिक उद्देश्यों से की जाने वाली यात्राओं में विघ्न, सामान गुम होने या चोरी होने का खतरा रहता है.
नए काम की मनाही: इस अवधि में नया व्यापार, नया कॉन्ट्रैक्ट या किसी बड़े लेन-देन की शुरुआत करना फलदाई नहीं माना जाता.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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