Christmas 2021: क्रिसमस का त्योहार आने ही वाला है. हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है. विदेशों समेत भारत में भी इस त्योहार को काफी धूमधााम से मनाया जाता है. क्रिसमस (Christmas Gift 2021) का त्योहार प्रभु यीशू के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और केक भी बनाया जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस क्रिसमस (Christmas Gift According To Vastu Shashtra) लोगों को कुछ उपहार देना चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार कुछ गिफ्ट कर सकते हैं. आइए जानते हैं उन गिफ्ट्स के बारे में जो वास्तु के अनुसार काफी शुभ माने जाते हैं-

चांदी (Silver)- किसी को उपहार में चांदी देना काफी शुभ माना जाता है. चांदी से बने हाथी,लक्ष्मी-गणेश,सिक्का गिफ्ट में देने से आपका और गिफ्ट लेने वाले को पैसे की कमी नहीं आती है. इच्छानुसार चांदी का छोटा सा उपहार में देने से उपहार लेने वाले व्यक्ति की नौकरी या बिजनेस में आ रही समस्याओं दूर हो जाएंगी.

फोटो फ्रेम (Photo Frame)- आपको बता दें कि फूल या हरी भरी चीजें शक्ति का प्रतीक होती हैं. ऐसे में किसी को फूल या हरी भरी चीजों की पेंटिंग्स देने से आर्थिक स्थिति सुधरती हैं और साथ ही सेहत भी अच्छी रहती है. जिसे भी आप उपहार दे रहे हैं उसके परिवार के सदस्यों की फैमिली फोटो देना बहुत अच्छा माना जाता है. ऐसा करने से घर के सदस्यों में मनमुटाव ख़त्म होता है और प्रेम बना रहता है.

लाफिंग बुद्धा (Laughing Buddha)- लॉफिंग बुद्धा की मूर्ति गिफ्ट में देने से, उपहार लेने वाले की किस्मत बदल जाती है. इसे रखने से घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है जिससे सुख-समृद्धि का आगमन होता है. ऐसा माना जाता है कि घर में रखा हुआ लाफिंग बुद्धा घर-परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आने देता है.