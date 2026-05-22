Hindi Faith Hindi

Cockroach Premanand Ji Maharaj On Is Killing Cockroaches A Sin In Home Pest Control News Kya Ghar Me Cockroach Marna Pap Hai Premanand Ji Maharaj Ka Jawab

Premanand Maharaj Video: क्या घर में कॉकरोच मारना पाप है? जानिए पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने क्या दिया इसका आध्यात्मिक समाधान

Premanand Ji Maharaj On Killing Insects: वृंदावन के पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से एक भक्त ने पूछा कि क्या घर में कॉकरोच और मच्छरों को मारना पाप है? इस पर महाराज जी ने महाभारत की एक ऐसी कथा सुनाई, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जानिए छोटे से जीव को मारने पर भी कैसा भुगतना पड़ता है कर्म का फल और क्या है इसका सही धार्मिक उपाय!

premanand maharaj

Premanand Ji Maharaj On Killing Insects: आधुनिक घरों में कॉकरोच, मच्छर, मक्खी और चींटियों जैसे जीवों का आना और उनके कारण पेस्ट कंट्रोल कराना एक आम बात बन चुका है लेकिन क्या अपने साफ-सुथरे आशियाने को बनाए रखने के लिए इन मूक जीवों की हत्या करना धर्म सम्मत है? क्या इसका भी पाप मनुष्य के खाते में जुड़ता है?

इसी गहरी दुविधा को लेकर भजन मार्ग पर एक महिला भक्त ने वृंदावन के प्रतिष्ठित संत पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के सम्मुख अपनी पीड़ा रखी. भक्त ने कहा, “घर में कॉकरोच की वजह से पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे मन में बहुत पाप का भाव आ रहा है.” इस पर महाराज जी ने कर्म, जीव-दया और सनातन धर्म के सिद्धांतों की रोशनी में बेहद मार्मिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया.

इसे भी पढ़े: Vishnu Bhakti: अगर आप भी श्री हरि विष्णु में श्रद्धा रखते हैं, तो ये एक बात जीवन में जरूर जान लें…

सबमें एक ही परमात्मा का अंश

पूज्य महाराज जी ने स्पष्ट किया कि संसार का कोई भी जीव चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, सबमें एक ही परमात्मा की चेतना विराजमान है. उन्होंने कहा कि हमने चारदीवारी खड़ी करके एक हिस्से को अपना घर मान लिया है, लेकिन वास्तव में यह पूरी भूमि भगवान की है. इस पर जितना अधिकार हमारा है, उतना ही छिपकली, चींटी और कॉकरोच का भी है. महाराज जी के अनुसार, किसी भी जीव को जानबूझकर कष्ट देना या उन पर सीधा केमिकल डालकर उन्हें मारना पूरी तरह पाप की श्रेणी में आता है, जिसका फल मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है.

“जमीन भगवान की है, छिपकली-चींटी का भी इस पर पूरा अधिकार है”

पूज्य महाराज जी ने भक्त की शंका का समाधान करते हुए सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि नाम और रूप चाहे जो भी हो, संसार के प्रत्येक छोटे-बड़े जीव में एक ही चेतना और एक ही परमात्मा का वास है. महाराज जी ने कहा, “तुमने एक घेरे को अपना घर मान लिया है, लेकिन वास्तव में यह भूमि भगवान की है, इसमें छिपकली, चींटी, बिच्छू और कॉकरोच का भी उतना ही अधिकार है.”

उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में अनजाने में होने वाली हिंसा का उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार लोग घरों में ध्यान दिए बिना ही पौछा लगाने लगते हैं, जिससे रगड़ में आकर कितनी ही चींटियों के प्राण चले जाते हैं और उसका पाप बनता है इसलिए पौछा लगाने से पहले हमेशा फूल झाड़ू से जगह साफ कर लेनी चाहिए. महाराज जी ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी जीव को पीड़ा देना या उन पर सीधा केमिकल डालकर मारना निश्चित रूप से पाप है, जिसका फल मनुष्य को आगे चलकर भुगतना ही पड़ता है.

Add India.com as a Preferred Source

इसे भी पढ़े: Numerology: बुढ़ापे की लाठी बनते हैं इन तारीखों में जन्मे बच्चे…होते हैं साक्षात ‘श्रवणकुमार’,कभी नहीं दुखाते दिल

मांडव्य ऋषि की कथा: खेल-खेल में दी गई पीड़ा भी बनती है भयंकर दंड का कारण

कर्मों की अचूक और सूक्ष्म व्यवस्था को समझाने के लिए महाराज जी ने महाभारत के ‘मांडव्य ऋषि’ का प्रसंग सुनाया. मांडव्य ऋषि एक महान हठयोगी थे, जो एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कठिन तपस्या करते थे. एक बार कुछ चोर चोरी का माल लेकर उनके आश्रम में छिप गए. राजा के सैनिकों ने जब चोरों के साथ ऋषि को देखा, तो उन्हें भी चोरों का मददगार समझकर पकड़ लिया और राजा के आदेश पर सूली पर चढ़ाने का भयंकर दंड दे दिया.

ऋषि अपनी योग शक्ति के बल पर सूली पर भी जीवित रहे, बाद में जब राजा को अपनी भूल का अहसास हुआ, तो उन्होंने क्षमा मांगी. इसके बाद मांडव्य ऋषि सीधे धर्मराज (यमराज) के पास पहुंचे और पूछा कि मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे यह सूली पर चढ़ने का भयानक दंड क्यों मिला?

तब धर्मराज ने उन्हें उनके बचपन का एक दृश्य दिखाया. जब ऋषि महज 8 वर्ष के बालक थे, तब उन्होंने खेल-खेल में एक तितली को पकड़ा था और उसकी पूंछ (गुदा मार्ग) में बबूल का कांटा चुभा दिया था. तड़प-तड़प कर उस तितली के प्राण गए थे. धर्मराज ने कहा कि उसी कर्म के फल स्वरूप आज आपको यह सूली का दंड मिला है.

इस घटना से क्रोधित होकर मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया कि तुमने एक अबोध बालक की क्रीड़ा को इतना बड़ा दंड माना, इसलिए तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा. इसी श्राप के कारण धर्मराज को धरती पर ‘महात्मा विदुर’ के रूप में जन्म लेना पड़ा. इस कथा के माध्यम से महाराज जी ने समझाया कि जब एक महान तपस्वी ऋषि अपने बचपन में अनजाने में की गई जीव-हिंसा के फल से नहीं बच सके, तो आम मनुष्य कैसे बचेगा?



जीवों को मारे बिना कैसे करें बचाव? (महाराज जी के व्यावहारिक सुझाव)

पूज्य महाराज जी ने कहा कि मारना किसी भी समस्या का आध्यात्मिक समाधान नहीं है और वे कभी भी जीव-हत्या की अनुमति नहीं दे सकते. उन्होंने गृहस्थों के लिए विनाश के बजाय बचाव पक्ष अपनाने के तीन मुख्य सूत्र बताए.

गंदगी से दूरी: घर में कॉकरोच और कीड़े तभी उत्पन्न होते हैं जब वहां गंदगी होती है. यदि घर को पूरी तरह साफ और पवित्र रखा जाए, तो ये जीव आएंगे ही नहीं.

प्रतिरोधक औषधियों का उपयोग: जब घर में कोई जीव न दिख रहा हो, तब पहले से ही ऐसी औषधियां या लक्ष्मण रेखा जैसी चीजें लगा दें, जिससे उनकी उत्पत्ति ही न हो और वे उस जगह पर आने से बचें.

पकड़कर बाहर छोड़ना: यदि घर में कॉकरोच, छिपकली या अन्य जीव दिखाई दे रहे हैं, तो उन पर केमिकल डालने के बजाय उन्हें किसी बर्तन या डिब्बे में भरकर सुरक्षित रूप से घर से बाहर दूर छोड़ देना चाहिए.

महाराज जी के अनुसार, अपने आत्मरक्षा या बचाव पक्ष में प्रयास करना गलत नहीं है, लेकिन किसी जीव को चुन-चुनकर नष्ट करना अधर्म है. हमें विवेक के साथ जीवन जीना चाहिए ताकि हमारे कारण किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचे.

इसे भी पढ़े: Aaj Ka Rashifal 22 May 2026: शुक्रवार को इन राशियों पर होगी धनवर्षा, जानें मेष से मीन तक का भाग्यफल

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.