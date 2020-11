Dainik Panchang 14 Nov, 2020: शनिवार को चतुर्दशी तिथि 01:54:26 तक तदोपरान्त अमावस्या तिथि है. आज ही के दिन दिवाली मानी जाएगी. आज के दिन पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए यदि यात्रा करना ज्यादा आवश्यक हो तो घर से अदरक खाकर जायें. दिन का शुभ मुहूर्त, दिशाशूल की स्थिति, राहुकाल एवम् गुलिक काल की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी आगे दी गई है. Also Read - Aaj Ka Panchang 13 November 2020: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पर देखें पंचांग, शुभ-अशुभ समय, राहुकाल

यहां हम दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहुकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिंदू मास एवं पक्ष आदि की जानकारी देते हैं. Also Read - Aaj Ka Panchang 12 November 2020: आज कृष्ण पक्ष द्वादशी पर देखें पंचांग, शुभ-अशुभ समय, राहुकाल

14 नवम्बर 2020 दिन- शनिवार का पंचांग Also Read - Aaj Ka Panchang 11 November 2020: आज कृष्ण पक्ष एकादशी पर देखें पंचांग, शुभ-अशुभ समय, राहुकाल

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:44 AM

सूर्यास्त – 5:38 PM

चन्द्रोदय – Nov 14 5:25 AM

चन्द्रास्त – Nov 14 5:11 PM

त्यौहार और व्रत

दिवाली

नरक चतुर्दशी

विक्रम संवतः- 2077

आयनः- दक्षिणायन

ऋतुः- हेमन्त ऋतु

मासः- कार्तिक माह

पक्षः- कृष्ण पक्ष

तिथिः- चतुर्दशी तिथि 01:54:26 तक तदोपरान्त अमावस्या तिथि.

तिथि स्वामीः- चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव जी हैं तथा अमावस्या तिथि के स्वामी पित्रदेव जी हैं।

नक्षत्रः- स्वाति 20:10:11तक तदोपरान्त विशाखा

नक्षत्र स्वामीः- स्वाति के स्वामी राहु जी हैं तथा विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु जी हैं।

योगः- सौभाग्य 07:12:26 तक तदोपरान्त शोभन

गुलिक कालः- शुभ गुलिक काल 06:43:00 से 08:03:00 तक

दिशाशूलः- आज के दिन पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए यदि यात्रा करना ज्यादा आवश्यक हो तो घर से अदरक खाकर जायें।

राहुकालः- राहुकाल 09:24:00 से 10:44:00 तक

तिथि का महत्वः-

इस तिथि में तिल का तेल तथा कांसे के पात्र में भोजन करना मना है तथा इस तिथि को रिक्ता तिथि भी कहा गया है इसलिए कोई नया कार्य और मांगलिक करना वर्जित है.

अशुभ काल

राहू – 9:27 AM – 10:49 AM

यम गण्ड – 1:33 PM – 2:54 PM

कुलिक – 6:43 AM – 8:05 AM

दुर्मुहूर्त – 08:11 AM – 08:55 AM

वर्ज्यम् – 01:04 AM – 02:28 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:49 AM – 12:33 PM

अमृत काल – 12:43 PM – 02:07 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:08 AM – 05:56 AM

आनन्दादि योग