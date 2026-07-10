दीपक जलाने के बाद उसकी बची हुई बाती को आप भी फेंक देते हैं? जानिए धर्म शास्त्र में बताए गए नियम और सही तरीका

Sanatan Dharma: घर के मंदिर में पूजा के समय दीपक जलाया जाता है. लेकिन लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि दीपक पूरा जलने के बाद उसकी बची हुई बाती का क्या करना चाहिए?

Written by: Renu Yadav
Published: July 10, 2026, 6:41 PM IST
दीपक जलाने के बाद उसकी बची हुई बाती को आप भी फेंक देते हैं? जानिए धर्म शास्त्र में बताए गए नियम और सही तरीका
Puja Ke Niyam
  • हिंदू धर्म में पूजा के समय मंदिर में दीपक जलााया जाता है.
  • दीपक की बची हुई बाती का क्या करना चाहिए?
  • बाती को फेंक देना चाहिए या इसके भी कुछ नियम होते हैं?
  • बाती से जुड़े कुछ जरूरी नियम, जो आपको भी पता होने चाहिए.

Sanatan Dharma: सनातन धर्म में सुबह-शाम घर के मंदिर में दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है. कहते हैं कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता आती है और दीपक को प्रकाश व ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है. लेकिन अक्सर लोग दीपक बुझने या पूरा जलने के बाद बची हुई बाती को लेकर असमंजस में रहते हैं. कई लोग इसे साधारण कूड़ा समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो रुक जाइए. शास्त्रों में पूजा से जुड़ी हर छोटी-से-छोटी वस्तु के विसर्जन के खास नियम बताए गए हैं. बची हुई बाती को सीधे कचरे में फेंकना न सिर्फ धार्मिक रूप से अनुचित माना जाता है, बल्कि इससे घर में नकारात्मकता भी आ सकती है. आइए जानते हैं धर्म शास्त्रों के अनुसार बची हुई बाती का क्या करना चाहिए.

बची हुई बाती को सीधे कचरे में क्यों न फेंकें?

धर्म शास्त्रों के अनुसार, जब हम किसी बाती को घी या तेल में भिगोकर मंत्रों और शुद्ध भाव के साथ प्रज्वलित करते हैं, तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. वह बाती भगवान के सामने समर्पित हो चुकी होती है. ऐसी पवित्र वस्तु को पैरों में आने वाली जगह या गंदगी में फेंकने से देव दोष और पितृ दोष लग सकता है. इससे घर की बरकत रुक सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

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शास्त्रों के अनुसार क्या हैं नियम?

अगर आपके पास रोज दीपक जलाने के बाद बाती बच जाती है, तो उसे फेंकने के बजाय नीचे दिए गए तरीकों को अपनाएं.

तुलसी या पौधों के गमले की मिट्टी में दबाएं: बची हुई बाती को एकत्र करें और घर के किसी पवित्र पौधे जैसे कि तुलसी के गमले की मिट्टी में दबा दें. समय के साथ यह मिट्टी में ही विलीन हो जाएगी. ध्यान रहे कि उस स्थान पर किसी का पैर न पड़े.

पवित्र नदी या जलाशय में प्रवाहित करें: यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी, तालाब या जलाशय है, तो हफ्ते या महीने भर की एकत्रित बातियों को वहां प्रवाहित कर दें.

अग्नि देव को समर्पित करें: यदि आप नियमित रूप से घर में छोटा हवन या कपूर आरती करते हैं, तो इन बची हुई बातियों को उस हवन की अग्नि में डाल दें. चूंकि यह पहले से ही पूजा का हिस्सा रही हैं, इसलिए अग्नि में इनका भस्म होना सबसे शुद्ध माना जाता है.

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अखंड ज्योति की बाती का नियम

रोजाना पूजा में बची बातियों के अलावा अखंड ज्योति की बाती के भी कुछ नियम होते हैं. यदि आपने नवरात्रि, दिवाली या किसी विशेष अनुष्ठान में अखंड दीपक जलाया था, तो उसकी बची हुई बाती को बहुत संभालकर रखना चाहिए. इस बाती को कभी भी घर में इधर-उधर न छोड़ें. अनुष्ठान पूरा होने के बाद इस बाती को किसी बहती हुई पवित्र नदी में विसर्जित करना ही सबसे उत्तम माना गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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