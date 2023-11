Chhath Puja: छठ पूजा के पावन अवसर पर देशभर में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने मांगी दुआएं

Chhath Puja 2023: चार दिवसीय छठ महापर्व का आज यानि सोमवार, 20 नवंबर को आखिरी दिन है. पूरे देश में भक्तजन घाटों पर सूर्य देवता का इंतजार कर रहे हैं. उगते सूर्य को अर्घ्य देते ही इस महापर्व का संपन्न हो जाएगा. ऐसे में देशभर से वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें भक्त घाटों पर सूर्य देवता का इंतजार कर रहे हैं या फिर अर्घ्य देते हुए नजर आए.

बिहार की राजधानी पटना के सभी गंगा घाट पर छठ की अर्ध्य के लिए तैयार हुए भक्तों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. अब लोग गंगा घाट से जल घर ले जाने में जुटे हैं. बिहार में एक भक्त ने कहा, “यह परंपरा तब से चली आ रही है जब हम बच्चे थे. हम हर साल ऐसा करते हैं. छठी माता हमारे परिवार में खुशी सुनिश्चित करती है और इसलिए हम ऐसा करते हैं.”

#WATCH | Bihar: A devotee says, “This tradition has been going on since we were kids. We do this every year. ‘Chhath Maiya’ ensures happiness in our family and so we do it…” https://t.co/1QTrdtTZ3i pic.twitter.com/bxB7Pnif0M

