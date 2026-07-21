Devshayani Ekadashi 2026: कब है देवशयनी एकादशी! जानिए तिथि, मुहूर्त, पूजन विधि, उपाय, पारण और भगवान विष्णु के शयन की मान्यता

Devshayani Ekadashi 2026: 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी. जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, उपाय, पारण समय, भगवान विष्णु के शयन की मान्यता और चातुर्मास के नियम.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 21, 2026, 12:59 PM IST
Devshayani Ekadashi 2026
25 जुलाई को है देवशयनी एकादशी! तिथि, मुहूर्त, पूजन विधि और पारण

Devshayani Ekadashi 2026: आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने की मान्यता है. इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है और कई मांगलिक कार्यों पर परंपरागत विराम लग जाता है.

हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है. यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और वैष्णव परंपरा में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं और यहीं से चातुर्मास की शुरुआत होती है.

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देवशयनी एकादशी 2026 कब है?

साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई, शनिवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026 की रात लगभग 11:30 बजे प्रारंभ होगी और 25 जुलाई 2026 की रात लगभग 9:55 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर 25 जुलाई को व्रत रखा जाएगा, जबकि द्वादशी तिथि में 26 जुलाई 2026 को पारण किया जाएगा.

शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार इस दिन कुछ विशेष मुहूर्त इस प्रकार माने जा रहे हैं:

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:15 बजे से 4:58 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 बजे से 12:55 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:44 बजे से 3:39 बजे तक

निशिता मुहूर्त: रात 12:06 बजे से 12:48 बजे तक

धार्मिक मान्यता है कि प्रातःकाल स्नान के बाद किया गया विष्णु पूजन विशेष फलदायी माना जाता है.

पूजन विधि

देवशयनी एकादशी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें. इसके बाद घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और पंचामृत अर्पित करें. पूजन के दौरान विष्णु सहस्रनाम, श्री विष्णु चालीसा या ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है. अंत में आरती कर प्रसाद वितरित करें.

इस दिन क्यों खास है?

पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में जाते हैं और चार महीने बाद देवउठनी एकादशी पर जागते हैं. इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. पारंपरिक मान्यता के अनुसार इस दौरान विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जबकि जप, तप, दान और भक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है.

सरल उपाय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना, पीली वस्तुओं का दान करना, विष्णु मंदिर में शंख या फल अर्पित करना और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना शुभ माना जाता है.

पारण का सही समय

देवशयनी एकादशी का पारण 26 जुलाई 2026, रविवार को द्वादशी तिथि में किया जाएगा. पारण सुबह शुभ समय में करना श्रेष्ठ माना जाता है. व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करना और तुलसी युक्त जल ग्रहण करना शुभ माना जाता है.

देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के शयन, चातुर्मास की शुरुआत और आत्मसंयम की परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व माना जाता है. 25 जुलाई 2026 को पड़ने वाली यह एकादशी विष्णु भक्तों के लिए विशेष साधना, भक्ति और आराधना का अवसर मानी जाती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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