Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी श्रीहरि विष्णु की कृपा पाने के लिए इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, जानिए ​नियम

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद चातुर्मास की शुरुआत होती है. इसलिए हिंदू धर्म देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है.

Written by: Renu Yadav
Published: July 23, 2026, 11:24 AM IST
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी श्रीहरि विष्णु की कृपा पाने के लिए इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, जानिए ​नियम
Devshayani Ekadashi 2026
  • सभी पापों से मुक्ति दिलाता है देवशयनी एकादशी का व्रत.
  • देवशयनी एकादशी के बाद शुरू हो जाता है चातुर्मास.
  • चातुर्मास में चार माह तक नहीं होते शुभ व मांगलिक कार्य.
  • देवशयनी एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए श्रीहरि विष्णु की पूजा.

Devshayani Ekadashi 2026: आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और सनातन धर्म में इसका आध्यात्मिक व धार्मिक महत्व माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु चार महीनों के लिए क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं. इसी कारण इसे ‘देवशयनी एकादशी‘ या ‘हरिशयनी एकादशी’ कहा जाता है. इस दिन से अगले चार महीनों तक यानी चातुर्मास के दौरान शादी-विवाह, मुंडन, और गृह प्रवेश जैसा कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. देवशयनी एकादशी के दिन भक्त व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि-विधान से पूजन करते हैं. मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. आइए जानते हैं इस बार कब मनाई जाएगी देवशयनी एकादशी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

देवशयनी एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई 2026, शुक्रवार को सुबह 5 बजकर 24 मिनट पर शुरू होगी. इस तिथि का समापन 25 जुलाई 2026, शनिवार को 8 बजकर 4 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026, शनिवार को रखा जाएगा.

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देवशयनी एकादशी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है. यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो बेहद ही फलदायी माना जाता है. पंचांग के अनुसार 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजकर 17 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 10 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा दोपहर 12 बजे से लेकर 12 बजकर 55 मिनट तक अभिजित मुहूर्त बन रहा है जिसे शुभ माना जाता है. संध्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 17 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

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देवशयनी एकादशी से जुड़े जरूरी नियम

  • एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की शाम से हो जाती है. दशमी की सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन ही करें और तामसिक चीजों से दूर रहें.
  • एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में या घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें.
  • देवशयनी एकादशी ​के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है. इसलिए यदि संभव हो तो पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करें और उन्हें पीले फूल, पीले फल तथा पीले भोग अर्पण करें.
  • श्री हरि विष्णु की पूजा या भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें. ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए इन्हें एक दिन पहले (दशमी को) ही तोड़कर रख लें.
  • एकादशी का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करें. पारण से पहले ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान-दक्षिणा दें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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