Devshayani Ekadashi 2026: कल रखा जाएगा देवशयनी एकादशी व्रत, लेकिन इन जरूरी नियमों का पालन आज से ही शुरू कर दें, तभी मिलेगा पूरा पुण्य

Devshayani Ekadashi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार कल यानि 25 जुलाई 2026, शनिवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इसके साथ ही चातुर्मास की भी शुरुआत हो जाएगी.

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Devshayani Ekadashi 2026

देवशयनी एकादशी के दिन होती है श्रीहरि विष्णु की पूजा.

देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत.

चातुर्मास के दौरान नहीं होते कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य.

एकादशी से एक दिन पहले लागू हो जाते हैं व्रत के नियम.

Devshayani Ekadashi 2026: आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है. हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और इसके साथ चातुर्मास की शुरुआती है. फिर चार महीने तक शादी-विवाह, सगाई, मुंडन जैसे शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026, शनिवार का रखा जाएगा. लेकिन एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं और इन नियमों का पालन सिर्फ व्रत के दिन ही नहीं, बल्कि व्रत से एक दिन पहले शुरू हो जाता है. यानी देवशयनी एकादशी व्रत के नियम आज से ही लागू हो गए हैं. इसलिए भूलकर भी ऐसी कोई गलती न करें जिससे व्रत का फल समाप्त हो जाए.

देवशयनी एकादशी व्रत का पारण समय

वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 25 जुलाई को सुबह 11 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 को रखा जाएगा. इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है और इसलिए देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 26 जुलाई 2026, रविवार के दिन किया जाएगा. पारण का समय सुबह 5 बजकर 39 मिनट से लेकर 8 बजकर 22 मिनट तक रहेगा.

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आज से शुरू कर दें इन नियमों का पालन

देवशयनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि की संध्या से ही एकादशी व्रत के नियम लागू हो जाते हैं. आइए जानते आज यानि दशमी के दिन किन बातों का रखें ध्यान.

देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और उनके भोग में तुलसी दल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है. लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का छूना वर्जित होता है, इसलिए आज यानि दशमी तिथि को रात होने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें.

दशमी तिथि की शाम को केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करें. भोजन में लहसुन व प्याज नहीं होने चाहिए, इसके अलावा एकादशी व्रत से एक दिन पहले मसूर की दाल का सेवन करना भी वर्जित माना गया है.

दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन त्याग देना चाहिए, यानी सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी से एक दिन पहले अन्न का सेवन इसलिए नहीं किया जाता ताकि व्रत के दिन पेट में अन्न का अंश शेष न रहे और शरीर पूरी तरह शुद्ध रहे.

एकादशी व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है. लेकिन ध्यान रखें कि यह नियम दशमी तिथि के दिन भी लागू होता है. इसलिए दशमी तिथि से ही मन, वचन और कर्म की पवित्रता का ध्यान रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.