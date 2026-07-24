Devshayani Ekadashi 2026: कल रखा जाएगा देवशयनी एकादशी व्रत, लेकिन इन जरूरी नियमों का पालन आज से ही शुरू कर दें, तभी मिलेगा पूरा पुण्य

Devshayani Ekadashi 2026: आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है. हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और इसके साथ चातुर्मास की शुरुआती है. फिर चार महीने तक शादी-विवाह, सगाई, मुंडन जैसे शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026, शनिवार का रखा जाएगा. लेकिन एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं और इन नियमों का पालन सिर्फ व्रत के दिन ही नहीं, बल्कि व्रत से एक दिन पहले शुरू हो जाता है. यानी देवशयनी एकादशी व्रत के नियम आज से ही लागू हो गए हैं. इसलिए भूलकर भी ऐसी कोई गलती न करें जिससे व्रत का फल समाप्त हो जाए.
वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 25 जुलाई को सुबह 11 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 को रखा जाएगा. इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है और इसलिए देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 26 जुलाई 2026, रविवार के दिन किया जाएगा. पारण का समय सुबह 5 बजकर 39 मिनट से लेकर 8 बजकर 22 मिनट तक रहेगा.
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देवशयनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि की संध्या से ही एकादशी व्रत के नियम लागू हो जाते हैं. आइए जानते आज यानि दशमी के दिन किन बातों का रखें ध्यान.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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