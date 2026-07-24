Devshayani Ekadashi Vrat Katha: देवशयनी एकादशी पर सिर्फ पूजा नहीं, व्रत कथा पढ़ना भी है जरूरी, तभी मिलेगा पुण्य फल

Devshayani Ekadashi Vrat Katha: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, हर महीने दो एकादशी आती हैं, लेकिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे खास मानी जाती है. इसे देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं. इस दिन से भगवान विष्णु सभी देवी-देवताओं के साथ चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और धरता का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं. इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत होती है. इन चार महीनों में शादी, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायी माना गया है. इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें. क्योंकि बिना व्रत कथा के यह पूजा अधूरी मानी जाती है.
पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मांधाता नाम के एक अत्यंत न्यायप्रिय और प्रतापी राजा सूर्यवंश पर राज्य करते थे. उनकी छत्रछाया में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रही थी. राज्य का कोष अन्न और धन से सदा भरा रहता था और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी. परंतु, अचानक समय का चक्र बदला और राज्य में लगातार तीन वर्षों तक बूंद भर भी बारिश नहीं हुई. हर तरफ सूखा पड़ गया, खेत बंजर हो गए और प्रजा अन्न-जल के लिए तरसने लगी. भुखमरी के कारण राज्य के सभी धार्मिक अनुष्ठान और मांगलिक कार्य भी पूरी तरह ठप हो गए.
अपनी प्रजा को इस भयंकर कष्ट में देखकर राजा मांधाता का हृदय द्रवित हो उठा और वे प्रजा के दुखों का निवारण करने के लिए ऋषियों-मुनियों के मार्गदर्शन की खोज में निकल पड़े. भटकते हुए वे महर्षि अंगिरा के दिव्य आश्रम पहुंचे. राजा ने महर्षि को प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर अपने राज्य के अकाल की दर्दभरी गाथा सुनाई. महर्षि ने राजा की व्यथा ध्यान से सुनी और उन्हें आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी के परम पवित्र व्रत के बारे में बताया.
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ऋषि की आज्ञा पाकर राजा मांधाता अपने राज्य वापस लौटे और उन्होंने अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ मिलकर देवशयनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और विधि-विधान से रखा. जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, भगवान विष्णु की असीम कृपा से राज्य में मूसलाधार वर्षा होने लगी. धरती की प्यास बुझ गई, खेत फिर से लहलहा उठे और अकाल का काला साया हमेशा के लिए दूर हो गया. उस दिन के बाद से पूरे राज्य में एक बार फिर सुख, शांति और समृद्धि लौट आई. कहते हैं कि इस व्रत को रखने से जातकों के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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