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छोटे उपाय, बड़ी बरकत! रोज करें ये 5 काम, घर में नहीं होगी धन की कमी

धन-समृद्धि और घर में बरकत के लिए वास्तु व सनातन परंपराओं में बताए गए 5 आसान उपाय जानें. इन्हें रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर सकारात्मक माहौल बनाया जा सकता है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: September 2, 2026, 3:28 PM IST
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  • धन-समृद्धि के लिए 5 आसान उपाय
  • मंगलवार-शनिवार धूनी की मान्यता
  • शुक्रवार को इत्र और शाम का दीपक
  • उत्तर दिशा को रखें साफ-सुथरा

हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख-शांति बनी रहे और आर्थिक स्थिति मजबूत हो. इसके लिए लोग मेहनत और बचत के साथ-साथ वास्तु शास्त्र और सनातन परंपराओं में बताए गए कई उपाय भी अपनाते हैं. मान्यता है कि घर का वातावरण सकारात्मक रखने और कुछ छोटे नियमों का पालन करने से जीवन में सुख-समृद्धि का माहौल बन सकता है. हालांकि, इन उपायों को धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के तौर पर ही देखना चाहिए, इनका आर्थिक सफलता की गारंटी के तौर पर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

अगर आप भी घर में सकारात्मक माहौल और समृद्धि की कामना करते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में इन 5 आसान उपायों को शामिल कर सकते हैं.

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  1. मंगलवार और शनिवार को करें धूनी

सनातन परंपरा में मंगलवार और शनिवार का संबंध भगवान हनुमान और शनि देव की उपासना से जोड़ा जाता है. कई घरों में इन दिनों धूप, कपूर या अन्य सुगंधित सामग्री जलाने की परंपरा है. मान्यता है कि इससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है. धूनी करते समय कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखना जरूरी है और धुएं से बच्चों, बुजुर्गों या सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखें.

  1. सुबह-शाम करें भजन या मंत्र का जाप

घर में सुबह और शाम पूजा-पाठ, मंत्र जाप या भजन करने की परंपरा काफी पुरानी है. हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी अन्य स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में शांत और भक्तिमय वातावरण बनता है. वहीं, नियमित प्रार्थना और ध्यान मानसिक रूप से भी सुकून देने वाला हो सकता है.

  1. शुक्रवार को लगाएं सुगंधित इत्र

शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में विशेष माना जाता है. इस दिन पूजा के दौरान सुगंधित फूल, धूप या इत्र का इस्तेमाल करने की परंपरा कई जगह देखने को मिलती है. मान्यता है कि साफ-सफाई और सुगंध से घर का वातावरण प्रसन्न रहता है. शुक्रवार को पूजा के समय गुलाब या चंदन जैसी सुगंध का इस्तेमाल किया जा सकता है.

  1. शाम को मुख्य द्वार पर जलाएं दीपक

सनातन परंपरा में शाम के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है. विशेष रूप से पूजा स्थल और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा है. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मकता और शुभता का संचार होता है. दीपक हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें और उसे जलाकर कभी भी बिना निगरानी के न छोड़ें.

  1. उत्तर दिशा को रखें साफ-सुथरा

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है. धार्मिक-वास्तु मान्यताओं के अनुसार इस दिशा को साफ, व्यवस्थित और अनावश्यक सामान से मुक्त रखना शुभ माना जाता है. कुछ लोग यहां कांच की कटोरी में सेंधा नमक रखने का उपाय भी करते हैं. हालांकि, नमक को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला बताने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसे केवल पारंपरिक वास्तु उपाय के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

धन और समृद्धि केवल धार्मिक उपायों पर निर्भर नहीं करती. बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए नियमित आय, खर्चों पर नियंत्रण, बचत और सही वित्तीय योजना भी जरूरी है. धार्मिक मान्यताओं से जुड़े ये उपाय आस्था और सकारात्मक दिनचर्या का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इन्हें आर्थिक समस्याओं का निश्चित समाधान नहीं मानना चाहिए. आप भी इन छोटे-छोटे उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं और साथ ही अपने आर्थिक फैसलों में समझदारी बरत सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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