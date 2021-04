Dhanwan Banane Ke Upay: हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें पूजा-पाठ का खास महत्व होता है. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो पूजा-पाछ करने से घर में सुख- शांति का वास होता है और नकारात्मका दूर हो जाती है. ऐसे में माना जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी भी उसी घर में वास करती हैं जहां सुख और शांति हो. ऐसे घरों में बरकत हमेशा बनी रहती है. माता लक्ष्मी की कृपा (dhanwan banne ke upay in hindi) होने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाता है. इसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए आपको अपने घर के मंदिर में किन चीजों को रखना चाहिए. इन चीजों से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और धन बरसाती हैं. Also Read - Vastu Tips For Plants: तुलसी के साथ ही इन पौधों का मुरझाना भी माना जाता है बेहद अशुभ, घर में आती है दरिद्रता

मोरपंख- भगवान श्रीकृष्ण को मोर पंख काफी पसंद है. ऐसे में इसे पूजा घर में रखना काफी शुभ माना जाता है. इससे घर में सकारात्मकता आती है. साथ ही मोर पंख से घर में कीड़े-मकोड़े और छिपकली नहीं आती है.

गंगाजल- मंदिर में गंगाजल रखने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हासिल होती है. मंदिर में किसी चांदी या पीतल के पात्र में गंगाजल रखना चाहिए. इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

शालिग्राम- मंदिर में शालिग्राम रखना काफी शुभ माना जाता है. रोजाना तुलसी के पत्तों को जल में मिलाकर शालिग्राम को स्नान करवाना चाहिए. इससे भगवान श्रीहरि व धन की देवी लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है. ऐसे में आर्थिक परेशानी दूर होकर तरक्की के रास्ते खुलते हैं.

गौमूत्र- हिंदू धर्म में गौ मूत्र को सबसे शुद्ध माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इससे घर में देवी-देवताओं का वास होने के साथ उनका आर्शीवाद बना रहेगा.

शंख- मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख रखना काफी शुभ माना जाता है. इससे घर के चारों और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने के साथ खुशहाली बढ़ती है. घर का माहौल शांत व भक्तिमय रहता है.