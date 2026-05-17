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Rohini Vrat 2026: रोहिणी व्रत के कठिन नियम...क्या आप जानते हैं 3 5 और 7 साल तक क्यों रखा जाता है यह उपवास

Rohini Vrat 2026 Date: रोहिणी व्रत 2026 तारीख और नियम. जानिए जैन धर्म में क्यों रखा जाता है 3 5 और 7 साल तक यह कठिन उपवास और क्या है नक्षत्र आधारित पारण का नियम.

Published date india.com Published: May 17, 2026 1:21 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
rohini vrat 2026
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Rohini Vrat 2026 Date: नई दिल्ली जैन धर्म में व्रतों और उपवासों का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है. इन्हीं में से एक बेहद खास और कड़े नियमों वाला व्रत है रोहिणी व्रत. वर्ष 2026 में 18 मई को यह व्रत रखा जा रहा है. यह व्रत हर साल या हर महीने नहीं बल्कि हर उस दिन रखा जाता है जब आकाश मंडल में रोहिणी नक्षत्र का उदय होता है. साल में कुल 12 या 13 बार यह नक्षत्र आता है और जैन समुदाय की महिलाएं व पुरुष इस दिन पूरे विधि विधान से उपवास रखते हैं.

आमतौर पर लोग एक दिन या एक हफ्ते का व्रत रखते हैं लेकिन रोहिणी व्रत के साथ 3 5 और 7 साल का एक बेहद अनोखा और कठिन नियम जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य और इसके कड़े नियम.

क्यों रखा जाता है 3 5 और 7 साल तक यह व्रत

जैन शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार रोहिणी व्रत को एक या दो बार रखकर नहीं छोड़ा जाता. इसके संकल्प की एक निश्चित अवधि होती है. श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के अनुसार 3 वर्ष 5 वर्ष या अधिकतम 7 वर्ष और 5 महीने तक इस व्रत को लगातार करने का संकल्प लेते हैं.

इसके पीछे मुख्य कारण कर्मों की निर्जरा यानी नाश और आध्यात्मिक अनुशासन है. जैन दर्शन मानता है कि आत्मा पर सदियों से जमे कर्मों के मैल को हटाने के लिए लंबे और निरंतर संन्यास व तप की आवश्यकता होती है. जब कोई साधक लगातार 3 5 या 7 वर्षों तक हर महीने रोहिणी नक्षत्र के दिन भूखा रहकर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है तो उसके भीतर का अहंकार लोभ और कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ समाप्त होने लगते हैं.

साथ ही 5 वर्ष और 5 महीने की अवधि को पंच परमेष्ठी यानी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु की आराधना से भी जोड़कर देखा जाता है. संकल्प की अवधि पूरी होने के बाद ही इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन किया जाता है जिसमें गरीबों को दान और जैन मंदिर में विशेष पूजा की जाती है.

इस व्रत के 3 सबसे कठिन नियम

रोहिणी व्रत का पालन करना आसान नहीं है इसके नियम बेहद सख्त हैं

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नक्षत्र आधारित पारण यानी भोजन का समय इस व्रत की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यह सूर्योदय के अनुसार नहीं खुलता. व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ना तभी किया जाता है जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाता है और अगला नक्षत्र यानी मृगशिरा शुरू होता है. कई बार नक्षत्र देर रात या अगले दिन दोपहर में समाप्त होता है तब तक साधक को बिना अन्न जल के या केवल गर्म पानी पीकर रहना पड़ता है.

पूर्ण अहिंसा और मौन व्रत के दिन मन वचन और कर्म से पूर्ण अहिंसा का पालन करना होता है. किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचे इसलिए इस दिन घर के चूल्हे या सफाई जैसे कार्यों से बचा जाता है. कई श्रद्धालु इस दिन मौन व्रत भी रखते हैं.

सिर्फ एक बार सात्विक भोजन पारण के समय केवल एक बार शुद्ध सात्विक और जैन सिद्धांतों के अनुकूल यानी जमीकंद रहित भोजन करने का नियम है. रात में भोजन पूरी तरह वर्जित होता है.

व्रत का फल

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला या पुरुष इस कठिन व्रत को पूरे संकल्प के साथ निभाते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती. यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता लेकर आता है. सबसे बढ़कर यह आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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