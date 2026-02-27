Hindi Faith Hindi

Dharmeshwar Mahadev Temple After Death A Person Deeds Are Calculated In This Yamraj Court Of Temple

मरने के दिन बाद इस मंदिर में होता है मनुष्य के कर्मों का हिसाब...लगती है यमराज की अदालत

Dharmeshwar Mahadev Temple: गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग व नरक भोगना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां यमराज की अदालत लगती है?

Dharmeshwar Mahadev Temple

Dharmeshwar Mahadev Temple: हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक कई ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो हर कोई जानना चाहता है. गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य को मृत्यु के बाद अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है और उसके कर्म ही स्वर्ग व नरक की यात्रा तय करते हैं. कहते हैं कि जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही मनुष्यों को अगला जन्म मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद कहां होता है कर्मों का हिसाब-किताब?

इस मंदिर में होता है कर्मों का हिसाब

बता दें कि उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर स्थित है, जहां मनुष्यों को मृत्यु के बाद अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है. मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जीते-जी इस मंदिर के दर्शन कर ले तो कर्मों के हिसाब से मुक्ति मिल जाती है. उत्तराखंड के इस मंदिर का नाम है धर्मेश्वर महादेव मंदिर.

यहां लगती है यमराज की अदालत

धर्मेश्वर महादेव उत्तराखंड में मौजूद चौरासी मंदिर परिसर के अंदर स्थित एक चमत्कारी मंदिर है. यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में मनुष्यों के कर्मों का हिसाब करने के लिए यमराज की अदालत भी लगती है. धर्मेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में मटके के आकार के शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, जिन्हें यमराज का ही रूप माना जाता है. मान्यताओं के अनुसार जो मंदिर में जीते-जी दर्शन के लिए नहीं आता, उसे मरने के बाद इसी स्थल पर आकर भगवान धर्मेश्वर महादेव का सामना करना पड़ता है.

भाई दूज पर लगती है लंबी कतारें

भाई-दूज के मौके पर धर्मेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है. इस दिन बहनें अपनी भाईयों की लंबी उम्र की कामना से मंदिर में दर्शन करने आती हैं. कहा जाता है जो बहन इस मंदिर में भाई दूज के दिन दर्शन करने आती है उसके भाई के जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं.

इस मंदिर में साक्षात यमराज के रूप में भगवान शिव विराजित हैं जो कि चित्रगुप्त की सहायता से मनुष्यों के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं. मंदिर के पीछे की तरफ एक स्थान चित्रगुप्त को दिया गया है. इस मंदिर की जमीन पर आपको एक काली शिला और पट्टी दिखने को मिलेगी, जिस पर पत्थर से कुछ लकीरें बनाई गई हैं. माना जाता है कि यह तरीका ही तय करता है कि मनुष्य स्वर्ग जाएगा या नर्क.

इसके अलावा धर्मेश्वर महादेव मंदिर से कुछ ही दूरी पर ढाई पौड़ी नामक स्थान है. कहा जाता है कि ढाई पौड़ी एक ऐसी जगह है जहां अकाल मृत्यु से मरे लोगों को अपना बाकी समय काटना होता है. जो भी भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आता है, उसे इन तीनों स्थानों के दर्शन करना जरूरी माना गया है.

