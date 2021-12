Dhirubhai and Ratan Tata Bday today: देश के बडे उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा का जन्‍म आज 28 दिसंबर 1937 को ही हुआ था और इसी दिन साल 1932 में स्‍वर्गीय धीरूभाई अंबानी का जन्‍म भी हुआ था. दोनों को देश और विदेश में सफलतम उद्योगपतियों के रूप में पहचान मिली है. दरअसल, उनकी कुंडली के सितारों की वजह से ऐसा संभव हो सका. ज्‍योतिष विशेषज्ञों की मानें तो दोनों की कुंडली में एक जैसे राजयोग बन रहे हैं. दोनों की कुंडली में कुलदीपक योग और शत्रुहंता योग हैं. इसी की वजह से दोनों को देश और दुनिया में अपार सफलता और शोहरत मिली. दरअसल, सफलता के रास्‍ते में रुकावटें होने के बावजूद, इन दोनों योग के कारण रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी को सफलता मिली.Also Read - How to get Promotion: होते-होते रुक जाता है प्रमोशन, करें ये उपाय

क्‍या है कुलदीपक योग:

अगर कुंडली लग्‍न में बुध ग्रह हो, केंद्र में गुरु हो और 10वें स्थान पर मंगल विराजमान हो, तो इसे कुलदीपक योग कहा जाता है. साथ ही अगर लग्‍न में या सातवें स्थान में मंगल हो, पांचवें स्थान में सूर्य और 12वें स्थान में राहु हो, तो भी कुलदीपक योग बनता है. ऐसे बालकों को सफलता और समृद्ध‍ि प्राप्‍त होती है.

शत्रुहंता योग:

शत्रुहंता योग, जैसा कि नाम से ही सुनकर पता चल रहा है कि शत्रु का नाश करने वाला यह योग है. जिस व्यक्ति के कुंडली में शत्रुहंता योग होता है, उसका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं. ऐसे लोगों को रुकावटों के बावजूद सफल हासिल होती है.