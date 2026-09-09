एक इंच नहीं हिले ‘डॉक्टर हनुमान’! प्रशासन ने लगा लिया एड़ी-चोटी का जोर, आखिर क्यों अडिग हैं बजरंगबली?

Ujjain Khade Hanuman Temple:उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को हटाने की कोशिशें नाकाम रहीं. जानिए क्यों इन्हें डॉक्टर हनुमान और उज्जैन का एम्स कहा जाता है और भक्त इसे बजरंगबली का चमत्कार क्यों मान रहे हैं.

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CHAMATKARI HANUMAN (1)

डॉक्टर हनुमान नाम के पीछे बच्चों से जुड़ी लोकमान्यता

भारी मशीनों से भी एक इंच नहीं हिली प्रतिमा

हिंदू ही नहीं, मुस्लिम परिवार भी मांगते हैं मन्नत

IIT टीम जांच रही प्रतिमा के अडिग रहने का तकनीकी कारण

Ujjain Doctor Hanuman, Khade Hanuman Temple: उज्जैन की गलियों में महाकाल की भक्ति के साथ बजरंगबली के एक ऐसे दरबार की भी चर्चा होती है, जहां लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं. किसी के घर में बच्चा बीमार हो, किसी परिवार की कोई मनोकामना अटकी हो या लंबे समय से कोई परेशानी चल रही हो, श्रद्धालु खड़े हनुमान जी के दरबार में पहुंचकर मन्नत मांगते हैं. यही वजह है कि स्थानीय लोग इस मंदिर को ‘डॉक्टर हनुमान’ के नाम से भी जानते हैं और प्यार से इसे उज्जैन का एम्स तक कहते हैं.

लेकिन इस बार डॉक्टर हनुमान किसी और वजह से देशभर में चर्चा में हैं. सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का ढांचा हटाया गया, प्रशासन ने प्रतिमा को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की, भारी मशीनें लगाई गईं, तकनीकी मदद ली गई, लेकिन करीब 8 फीट ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई. लगातार प्रयासों के बाद भी प्रतिमा का नहीं हिलना अब भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का विषय बन गया है.

क्यों पड़ा ‘डॉक्टर हनुमान’ नाम?

इस नाम के पीछे कोई सरकारी या चिकित्सकीय पहचान नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही स्थानीय धार्मिक मान्यता है. मंदिर से जुड़े पुजारी महेश बैरागी के मुताबिक, यहां खास तौर पर छोटे बच्चों को लेकर परिवार पहुंचते रहे हैं. बच्चों के लिए झाड़नी की जाती है और ताबीज बांधा जाता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बजरंगबली की शरण में आने और मन्नत मांगने से बच्चों की परेशानियां दूर होती हैं.

पुजारी ने इसी आस्था से जुड़ा एक किस्सा भी लोगों को सुनाते हैं. उनके मुताबिक एक बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट होना था और परिवार उसे एयर एंबुलेंस से दिल्ली ले जाने की तैयारी में था, लेकिन हर बार बच्चे की तबीयत बिगड़ जा रही थी. परिवार खड़े हनुमान जी के मंदिर पहुंचा. वहां बच्चे को भगवान का ताबीज बांधा गया और इसके बाद परिवार उसे दिल्ली ले गया, जहां उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ. यह घटना पुजारी द्वारा बताई गई है और भक्त इसे हनुमान जी की कृपा से जोड़ते हैं. इसे किसी चिकित्सकीय उपचार के प्रमाण के तौर पर नहीं देखा जा सकता. इसी तरह की आस्था की कहानियों ने समय के साथ इस मंदिर को डॉक्टर हनुमान की पहचान दी. उज्जैन का एम्स भी इसी लोकविश्वास का लोकप्रिय नाम है.

सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम परिवार भी मांगते हैं मन्नत

इस मंदिर की कहानी का एक और पहलू इसे खास बनाता है. स्थानीय श्रद्धालुओं के मुताबिक, यहां मुस्लिम परिवार भी मन्नत लेकर पहुंचते हैं. संतान की इच्छा हो या बीमारी से जुड़ी परेशानी, लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार बजरंगबली के दरबार में माथा टेकते हैं. मंदिर में वर्षों से अलग-अलग समुदायों के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते रहे हैं. यानी खड़े हनुमान का यह स्थान केवल एक मंदिर की पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर साझा आस्था का भी केंद्र रहा है.

प्रशासन ने क्या-क्या किया, फिर भी नहीं हिले बजरंगबली?

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत मंदिर का हिस्सा हटाने की कार्रवाई शुरू हुई. मंदिर का बाहरी ढांचा तो हटा दिया गया, लेकिन प्रतिमा को स्थानांतरित करना बड़ी चुनौती बन गया. प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए भारी मशीनों और क्रेन का इस्तेमाल किया गया. अलग-अलग तरीकों से प्रयास हुए, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं निकली.

लगातार कोशिशों के बावजूद जब सफलता नहीं मिली तो मामला विशेषज्ञों तक पहुंचा. अब IIT इंदौर की टीम यह समझने की कोशिश कर रही है कि प्रतिमा जमीन के भीतर किस तरह स्थापित है और उसका आधार कितना मजबूत या गहरा है. विशेषज्ञ यह भी देख रहे हैं कि कहीं प्राचीन स्थापना तकनीक या जमीन की संरचना इसकी वजह तो नहीं.

भक्त इसे चमत्कार क्यों मान रहे हैं?

भक्तों के लिए इस घटना का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मंदिर का ढांचा हट गया, आसपास का हिस्सा बदल गया और आधुनिक मशीनें भी लग गईं, तो हनुमान जी की प्रतिमा अपनी जगह पर उसी तरह कैसे खड़ी रही?

सनातन परंपरा में हनुमान जी को संकटमोचन, बल और अडिग भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है. इसलिए श्रद्धालुओं के लिए बजरंगबली की प्रतिमा का इस तरह अडिग रहना महज एक तकनीकी घटना नहीं है. कई भक्त इसे इस संकेत के रूप में देख रहे हैं कि ‘जहां बजरंगबली विराजमान हैं, वहां उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं बदल सकता.’

मंदिर से जुड़ी पुरानी आस्था, बच्चों को लेकर सुनाई जाने वाली मान्यताएं, डॉक्टर हनुमान की पहचान और अब प्रतिमा का भारी मशीनों से भी नहीं हिलना इन सबने मिलकर इस घटना को भक्तों के लिए एक नई धार्मिक कथा बना दिया है.

हालांकि, प्रतिमा को चमत्कार मानना श्रद्धालुओं की आस्था है. इसकी तकनीकी वजह क्या है, इसका जवाब विशेषज्ञ जांच से ही सामने आएगा. फिलहाल उज्जैन में एक सवाल हर किसी की जुबान पर है आखिर डॉक्टर हनुमान ने ऐसे कौन से पांव जमाए हैं कि आधुनिक मशीनें भी बजरंगबली को एक इंच नहीं हिला पा रहीं?

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.