Falgun Amavasya2026: फाल्गुन अमावस्या पर सूर्यग्रहण का साथ…इस दिन भूलकर भी न करें ये काम, वरना घर में बढ़ेगी अशांति!
फाल्गुन अमावस्या पर सूर्यग्रहण का योग आत्मसंयम और साधना का काल है, न कि भोग का. शास्त्रों में बताए गए नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि गृह शांति और मानसिक संतुलन से जुड़े हुए हैं. थोड़ी-सी सावधानी और संयम इस दिन बड़े संकट से बचा सकता है.
Falgun Amavasya2026: फाल्गुन अमावस्या जब सूर्यग्रहण के साथ आती है, तो शास्त्र इसे साधारण तिथि नहीं मानते. धर्मग्रंथों के अनुसार यह काल संयम और आत्मशुद्धि का होता है. इस दौरान की गई एक छोटी-सी गलती मानसिक, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में अशांति का कारण बन सकती है. इसलिए शास्त्रों में कुछ कार्यों पर स्पष्ट निषेध बताया गया है.
क्यों विशेष मानी जाती है फाल्गुन अमावस्या
फाल्गुन अमावस्या का संबंध पितरों और आत्मशुद्धि से माना गया है. शास्त्रों में अमावस्या को ऐसा समय बताया गया है जब सूक्ष्म ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं. इसी कारण इस दिन तर्पण, दान और संयम को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है. जब इसी तिथि पर सूर्यग्रहण का संयोग बन जाए, तो यह काल और भी संवेदनशील हो जाता है.
सूर्यग्रहण में क्या बदल जाता है ऊर्जा संतुलन
धर्मशास्त्रों के अनुसार सूर्य आत्मा, तेज और धर्म का प्रतीक है. सूर्यग्रहण के समय यह तेज माना जाता है. इसी वजह से वातावरण में राजस और तामस प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं. शास्त्र इसे अशुद्ध या वर्ज्य काल कहते हैं, जिसमें भोग-विलास और सांसारिक सुख से दूरी रखने की सलाह दी जाती है.
इस दिन भूलकर भी न करें ये काम
शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्रहणकाल और अमावस्या के समय सहवास और भोग-विलास से बचना चाहिए. धर्मग्रंथों के अनुसार इस समय शरीर और मन दोनों की ऊर्जा कमजोर रहती है. ऐसे में किया गया यह कर्म आगे चलकर गृह क्लेश, वैचारिक मतभेद और मानसिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है.
शास्त्रों का स्पष्ट संकेत
धर्मशास्त्रों में ग्रहणकाल को संयम का समय बताया गया है. इस दौरान किया गया भोग, तामस दोष को बढ़ाता है. यही दोष धीरे-धीरे घर के वातावरण में अशांति, चिड़चिड़ापन और आपसी दूरी के रूप में दिखाई देता है. इसलिए आचार्य इस दिन ब्रह्मचर्य पालन की सलाह देते हैं.
दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है सीधा असर
शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और अमावस्या जैसे तामसिक काल में सहवास करने से शुक्र तत्व कमजोर होता है. इससे रिश्तों में मधुरता कम होने लगती है. कई बार बिना कारण विवाद, अविश्वास और मानसिक दूरी बढ़ने लगती है. यही वजह है कि बुजुर्ग इस दिन विशेष संयम पर जोर देते हैं.
इस दिन क्या करना है शुभ
- फाल्गुन अमावस्या और सूर्यग्रहण के दिन मंत्र जप और ध्यान करें
- पितरों के लिए तर्पण और दान करें
- क्रोध और वाद-विवाद से बचें
- सात्विक भोजन ग्रहण करें
- मौन और संयम का पालन करें
शास्त्रों के अनुसार ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को शांत करते हैं और घर में सकारात्मकता बनाए रखते हैं.
भूल से हुई गलती का क्या हो सकता है परिणाम
धर्मग्रंथ मानते हैं कि ग्रहणकाल में की गई शास्त्र-विरुद्ध क्रिया का असर तुरंत नहीं, बल्कि धीरे-धीरे दिखाई देता है. यह असर मानसिक तनाव, पारिवारिक अशांति और दाम्पत्य जीवन में दूरी के रूप में सामने आ सकता है. इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
