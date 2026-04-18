By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dream Astrology: सपने में खुद की शादी देखना शुभ है या अशुभ? जानिए स्वप्न शास्त्र का रहस्य
Dream Astrology: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सोते समय देखा गया हर सपन आने वाले अच्छे या बुरे समय का संकेत देता है. ये सपने हमें कुछ इशारा देते हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है.
Dream Astrology: हर व्यक्ति सोते हुए सपने जरूर देखता है और सुबह उठने के बाद कुछ सपने हम भूल जाते हैं. वहीं कुछ सपने ऐसे होते हैं दिनभर में दिमाग में घूमते रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सपने बेवजह नहीं होते, बल्कि हर सपना कुछ कहता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा होता है जो कि आने वाले समय का इशारा देता है. अगर आप सपनों के पीछे छिपे अर्थ को समझ जाएं तो आने वाले समय को लेकर सतर्क हो सकते हैं.
सपने में खुद की शादी देखना
कई बार सोते समय हम ऐसे अजीबो-गरीब सपने देखते हैं जो कि परेशान कर देते हैं और दिनभर हम उस सपने में मतलब ढूंढने में निकाल देते हैं. अगर किसी को सपने में अपनी खुद की शादी होते हुए दिखाई दे तो यह कोई साधारण सपना नहीं है, बल्कि इसके पीछे बेहद ही गहरा संकेत छिपा है. कुछ लोगों के लिए यह सपना शुभ हो सकता है तो कुछ के लिए यह अशुभ संकेत हो सकता है.
ये भी पढ़ें: Gautam Adani Religion: गौतम अडानी हिंदू हैं या जैन? जानिए किस भगवान की करते हैं पूजा
खुद को दुल्हा-दुल्हन देखना
अगर कोई सपने में खुद में दुल्हा या दुल्हन के रूप में तैयार देखता है तो यह सपना आने वाली परेशानियों का संकेत देता है. इस सपने का मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या किसी कार्य में रुकावट आ सकती है.
अविवाहित के लिए खास संकेत
स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर किसी अविवाहित व्यक्ति को सपने में खुद की शादी होते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी शादी होने वाली है और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होगा.
शादीशुदा हो जाएं सावधान
वहीं अगर यह सपना किसी शादीशुदा को दिखाई दे तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आपको आपके दांपत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. पार्टनर से मनमुटाव या विवाद हो सकता है. इसलिए कोशिश करें कि पार्टनर के साथ बहस करने से बचें.
अपनी बारात देखना
अगर किसी व्यक्ति को सपने में अपनी बारात दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत है. इस सपने का मतलब है कि आपको जल्द ही आर्थिक लाभ मिलने वाला है और समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.