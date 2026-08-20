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Swapna Shastra: सपने में बारिश का आना नहीं है संयोग! जानें क्या संकेत देता है ऐसा सपना

Dream Astrology: सपने में बारिश देखना शुभ या अशुभ? जानें स्वप्न शास्त्र में बारिश, तेज बारिश, बारिश में भीगने और तूफान के साथ बारिश देखने का क्या अर्थ माना गया है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 20, 2026, 3:37 PM IST
Chandra Grahan 2026
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  • सपने में बारिश देखना क्या संकेत देता है.
  • हल्की और तेज बारिश के अलग-अलग अर्थ.
  • बारिश में भीगने का क्या मतलब माना जाता है.
  • तूफान के साथ बारिश दिखने का संकेत.

Dream Meaning: सपनों की दुनिया रहस्यमयी मानी जाती है. रात में दिखाई देने वाले सपनों को लेकर अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं. स्वप्न शास्त्र में भी कई तरह के सपनों के अर्थ बताए गए हैं. इन्हीं में से एक है सपने में बारिश देखना. बारिश जीवन, हरियाली और शुद्धता से जुड़ी हुई है, इसलिए स्वप्न शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं में इसे कई बार शुभ संकेत माना जाता है.

सपने में बारिश देखना क्या बताता है?

स्वप्न शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, सपने में बारिश दिखाई देना मन में चल रहे बदलाव, भावनाओं और जीवन में आने वाले नए दौर का प्रतीक हो सकता है. बारिश धरती को पानी देकर नई जिंदगी देती है, इसलिए इसे कई जगह सकारात्मक बदलाव और नई शुरुआत से जोड़ा जाता है. अगर सपने में हल्की और शांत बारिश दिखाई दे तो इसे मन की शांति, प्रसन्नता और परिस्थितियों में सुधार का संकेत माना जाता है.

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सपने में तेज बारिश देखना

अगर किसी व्यक्ति को सपने में तेज बारिश होती दिखाई दे तो इसका अर्थ परिस्थितियों में बड़े बदलाव से जोड़ा जाता है. पारंपरिक स्वप्न व्याख्या में तेज बारिश कभी-कभी दबे हुए भाव बाहर आने या जीवन में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत मानी जाती है. हालांकि, इसका अर्थ व्यक्ति के सपने के पूरे संदर्भ पर निर्भर माना जाता है.

सपने में बारिश में भीगना

बारिश में खुद को भीगते हुए देखना भी अलग अर्थ रखता है. मान्यताओं के अनुसार, ऐसा सपना पुरानी परेशानियों से बाहर निकलने और मन के बोझ को हल्का करने का संकेत हो सकता है. अगर सपने में बारिश में भीगते हुए खुशी महसूस हो रही हो, तो इसे सकारात्मक बदलाव और उत्साह से जोड़कर देखा जाता है.

सपने में घर के अंदर बारिश देखना

अगर सपने में घर के अंदर बारिश होती दिखाई दे तो इसे सामान्य बारिश के सपने से अलग माना जाता है. पारंपरिक स्वप्न व्याख्या में घर को परिवार और निजी जीवन का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में घर के भीतर बारिश दिखाई देना व्यक्ति की निजी भावनाओं, पारिवारिक परिस्थितियों या घर से जुड़े किसी बदलाव की ओर संकेत माना जा सकता है.

सपने में बारिश के साथ तूफान

अगर बारिश के साथ तेज हवा, आंधी या तूफान भी दिखाई दे तो इसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रतीक माना जाता है. यह सपना मानसिक तनाव, उलझन या जीवन में चल रहे किसी बड़े बदलाव से भी जुड़ा हो सकता है. वहीं, अगर तूफान के बाद आसमान साफ दिखाई दे तो इसे मुश्किल दौर के समाप्त होने और नई शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है.

क्या बारिश का सपना धन आने का संकेत है?

कई लोक मान्यताओं में बारिश को समृद्धि और उर्वरता से जोड़ा जाता है. इसी वजह से सपने में बारिश दिखाई देने को कभी-कभी आर्थिक स्थिति में सुधार या नए अवसरों का संकेत माना जाता है. लेकिन इसे निश्चित रूप से धन प्राप्ति की भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता.

स्वप्न शास्त्र में सपनों की अलग-अलग पारंपरिक व्याख्याएं मिलती हैं, लेकिन इनके आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को निश्चित रूप से बताने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसलिए बारिश के सपने को शुभ या अशुभ मानने से पहले सपने की पूरी परिस्थिति और उससे जुड़ी अपनी भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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