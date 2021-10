Durga Ashtami 2021 wishes in hindi & English: नवरात्रि (Navratri 2021)की अष्टमी तिथि (Happy Durga Ashtami 2021) को दुर्गा माता के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है. अष्टमी (Maha Ashtami 2021 Quotes) और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है. ऐसे में इस दिन मां को हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाया जाता है. इस खास मौके पर लोग एक-दूसरे को माता की भक्ति से भरे खास संदेश भेजते हैं. ऐसे में आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेज सकते हैं- (Durga Ashtami 2021 wishes)Also Read - Durga Ashtami 2021 Wishes: आपका दिन शुभ बनाएंगी माता रानी, दुर्गाष्टमी पर अपनों को भेजें भक्ति से भरें ये मैसेज

Durga Ashtami wishes in hindi

जब संकट कोई आए,

तू ले मईया का नाम,

तेरे पुरण होंगे काम,

जब व्याकुल मन घबराए,

तू ले मैया का नाम,

तेरे पूर्ण होंगे काम..

दुर्गाष्टमी 2021 की शुभकामनाएं

मिलता है सच्चा सुख केवल,

मैया तुम्हारे चरणों में,

यह विनती है हर पल मैया,

रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में

दुर्गाष्टमी 2021 की शुभकामनाएं

मैया बुलाले नवराते में,

नाचेंगे हम सब जगराते में,

माँ की मूरत बस गई आँखो में,

नाचेंगे हम सब जगराते में..

दुर्गाष्टमी 2021 की शुभकामनाएं

तेरी कृपा से मैया,

हर काम हो गया,

काम तूने किया,

मेरा नाम हो गया..

दुर्गाष्टमी 2021 की शुभकामनाएं

Durga Ashtami wishes in English

– May GOD DURGA give prosperity to you and to your family. May her blessings be always with you. JAI MAATA DI. Happy Durga Ashtami

– Ma Durga is a Mother of the Universe, she represents the infinite power of the universe and is a symbol of a female dynamism. Happy Durga Ashtami

– Lakshmi donates the internal or divine wealth of virtues or divine qualities. Happy Durga Ashtami

– May Maa Durga Illuminate Your Life With Countless Blessings Of Happiness. Happy Durga Ashtami.

– Good wishes for a joyous Durga Ashtami, with plenty of peace and prosperity. Happy Durga Ashtami