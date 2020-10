नई दिल्ली: दशहरा या विजय दशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और इस पर्व पर भगवान श्रीराम ने लंका के राजा रावण का वध किया था. इस त्योहार को मनाने की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है.पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान राम ने जिस दिन रावण का वध किया था, उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है. आमतौर पर इस दिन हर शहर-गांव में बड़े-बड़े रावण बनाकर उसका वध किया जाता है, इस बार कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यह त्योहार भी सादगी से मनाया जाएगा. ऐसे में आप इन Images, Quotes, Greeting, Wishes, SMS, WhatsApp और Facebook status के जरिए अपने दोस्तों और परिजनों को विश अवश्य करना चाहेंगे. Also Read - Dussehra 2020 Wishes: दशहरा पर भेजें ये SMS, WhatsApp Messages, Images, Quotes

– फूलों की खुशबू अपनों का प्यार.

मुबारक हो आपको विजयादशमी का त्योहार,

सदा खुश रहें आप और आपका परिवार.

दशहरा की शुभकामनाएं

– आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए.

दे जाए इतनी खुशियां ये दशहरा आपको,

खुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए.

हैप्पी दशहरा 2020

भीतर के रावण को जो, आग खुद लगाएंगे

सही मायने में वे ही दशहरा मनाएंगे

Happy VijayDashmi 2020

– हर पल आपका जीवन सुनहरा

घर आपके रहे सदा खुशियों का पहरा

रहें आप कहीं भी जहां में

आपके लिए शुभ हो इस साल पवित्र पावन दशहरा

Happy VijayDashmi 2020

VijayDashmi 2020 Wishes In English

– May Maa Durga remove all the evils and troubles from your life. Wish you and your loved ones a very happy Dussehra!

– May this auspicious festival brighten up your day and may you have an awesome year ahead. Happy Dussehra!

– Just as Lord Ram destroyed evil from the Earth, I wish that you also successfully banish all negative thoughts from your mind. Have a happy and prosperous Dussehra!

– On the auspicious occasion of Vijaya Dashami, burn all your anger, greed, delusion, hatred and selfishness with the effigy of Ravana. Have a happy and prosperous Dussehra!

– May God showers his choicest blessings on you and you win over every hurdle in life!