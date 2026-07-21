Dwidwadash Drishti Yog: मंगल-बुध के महासंगयोग से बनेगा दुर्लभ 'द्विद्वादश योग'... इन 4 राशियों के होंगे वारे-न्यारे!

22 जुलाई 2026 को बुध और मंगल के महासंयोग से बनने जा रहा है दुर्लभ 'द्विद्वादश दृष्टि योग'. जानें किन 4 राशियों की किस्मत बदलने वाली है और किसे मिलेगा बंपर धनलाभ.

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22 जुलाई से बदलेगा 4 राशियों का भाग्य!

Dwidwadash Drishti Yog: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी दृष्टि कोण का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. जब भी दो प्रमुख ग्रह एक-दूसरे से विशेष कोण या भाव में आते हैं, तो शुभ या अशुभ योगों का निर्माण होता है. इसी कड़ी में 22 जुलाई 2026 को ग्रहों के मंतज में एक बेहद दुर्लभ और फलदायी घटना घटने जा रही है. बुद्धि, विवेक और वाणी के कारक ग्रह बुध तथा साहस, ऊर्जा और पराक्रम के प्रतीक मंगल आपस में मिलकर ‘द्विद्वादश दृष्टि योग’ बनाने जा रहे हैं.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, जब दो ग्रह कुंडली में एक-दूसरे से 30 डिग्री की दूरी पर यानी 1 और 12वें भाव के संबंध में स्थित होते हैं, तब ‘द्विद्वादश योग’ बनता है. इस बार मंगल और बुध की यह विशेष युति-दृष्टि आर्थिक मोर्चे, करियर और व्यापार में अचानक से बड़े सकारात्मक बदलाव लाने वाली है. इस महासंयोग का प्रभाव वैसे तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 विशेष राशियां ऐसी हैं जिनकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है और उनके वारे-न्यारे होने तय हैं.

इन 4 भाग्यशाली राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा

वृषभ राशि (Taurus): आर्थिक मजबूती और अटके कामों में तेजी

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध-मंगल का यह द्विद्वादश योग किसी वरदान से कम नहीं है. लंबे समय से रुका हुआ या फंसा हुआ धन अचानक वापस मिल सकता है. अगर आप व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो 22 जुलाई के बाद की गई योजनाएं जबरदस्त मुनाफा देंगी. साझेदारी में किए गए कामों से बड़ा आर्थिक लाभ होगा. निवेश के लिए भी यह समय अत्यंत अनुकूल साबित होगा.

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मिथुन राशि (Gemini): करियर में ऊंची छलांग और नया मुकाम

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुधदेव हैं, इसलिए मंगल के साथ यह संबंध आपके करियर में पंख लगा देगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति (Promotion) के योग बन रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाही कंपनी से ऑफर लेटर मिल सकता है.

सिंह राशि (Leo): साहस में वृद्धि और अचानक धनलाभ

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल और बुध की यह जुगलबंदी आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि लाएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतियां सफल होंगी और आप विरोधियों पर हावी रहेंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से समय बेहद शुभ है; पैतृक संपत्ति से लाभ या शेयर बाजार,भूमि से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है. नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों की मुराद पूरी हो सकती है.

मीन राशि (Pisces): मान-सम्मान और कर्जों से मुक्ति

मीन राशि वाले जातकों के लिए यह द्विद्वादश दृष्टि योग जीवन में राहत और मानसिक शांति लेकर आएगा. अगर आप लंबे समय से किसी पुराने कर्ज या आर्थिक तंगी से परेशान थे, तो उससे बाहर निकलने के रास्ते खुलेंगे. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. विशेष रूप से कला, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट या अंतरराष्ट्रीय अवसर मिल सकता है.

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उपाय जिससे मिलेगा दोगुना फल

इस दुर्लभ योग के शुभ प्रभावों को और अधिक बढ़ाने के लिए 22 जुलाई को गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. इसके साथ ही बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे बुध और मंगल दोनों ग्रहों के दोष समाप्त होंगे और करियर व धन क्षेत्र में बाधाएं दूर होंगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.