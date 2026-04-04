  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Easter Sunday 2026 Why Is The Tradition Of Coloring Eggs On Easter Sunday Know The Religious Connection And Importance

Easter Sunday 2026: ईस्टर संडे पर अंडों को रंगने की परंपरा क्यों निभाई जाती है? जानिए इसके पीछे छिपा धार्मिक कनेक्शन और महत्व

Easter Sunday 2026: ईसाई धर्म में ईस्टर संडे बहुत खास होता है और इसे ईसा मसीह के पुनरुत्थान के रूप में मनाया जाता है. ईस्टर संडे पर कुछ परंपराएं निभाई जाती हैं जिनके पीछे बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है.

Published date india.com Published: April 4, 2026 11:31 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Easter Sunday 2026: ईस्टर संडे पर अंडों को रंगने की परंपरा क्यों निभाई जाती है? जानिए इसके पीछे छिपा धार्मिक कनेक्शन और महत्व
Easter Sunday 2026

Easter Sunday 2026: ईसाई धर्म गुड फ्राइडे के दो दिन बाद ईस्टर संडे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार ईस्टर संडे 5 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा. ईसाइयों के लिए यह एक खुशी का दिन है क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था. ईस्टर संडे पर अंडों को रंगने की परंपरा है और ईसाई धर्म के लोग इसे बेहद ही मन से निभाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ईस्टर संडे पर अंडों को क्यों रंग जाता है?

जीवन पर विजय का उत्सव

ईस्टर संडे केवल वसंत ऋतु की परंपरा या हल्के रंगों और अंडों से भरा दिन नहीं है, बल्कि ईस्टर ईश्वर के वादे की पूर्ति और मृत्यु पर जीवन की विजय का उत्सव है. यह फेस्टिवल ईसाई धर्म के विश्वास का केंद्र है, जहां दुःख आनंद में बदल जाता है और मृत्यु जीवन को रास्ता देती है. यही कारण है कि दुनिया भर में ईस्टर संडे लोगों को ईश्वर से और अधिक जोड़ने में मदद करता है. यीशु मसीह का पुनरुत्थान न केवल भविष्य के लिए, बल्कि आज के लिए भी सच्ची आशा प्रदान करता है.

ये भी पढ़ें: Mulank Prediction: इस मूलांक की सबसे पहले सुनते हैं भगवान…अपने साथ-साथ दूसरों को भी कर देते हैं मालामाल

ईस्टर संडे पर क्यों रंगते हैं अंडे?

ईस्टर संडे यीशु के पुनर्जीवित होने का दिन है. क्रूस पर चढ़ाए जाने और दफनाए जाने के बाद, यीशु तीसरे दिन वापस जीवित हो जाते हैं. बाइबल में बताया गया है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह ने लोगों से अपनी वापसी की बात कही थी. अपने वादे के अनुसार यीशु वापस आए, जिससे लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया है यीशु ईश्वर के पुत्र हैं. बाइबल में ईस्टर संडे को परमेश्वर द्वारा किए गए उद्धार की कहानी बताई गई है.

ईस्टर कोई एक घटना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से परमेश्वर के वादों की पूर्ति है. यह परमेश्वर के प्रेम और शक्ति का उदाहरण है. ईस्टर संडे के दिन ईस्टर एग्स का भी बहुत महत्व माना जाता है. ईस्टर वीक में मांस और मदिरा पर प्रतिबंध होता है, लेकिन इस दिन अंडों को रंगने की परंपरा है जो कि 13वीं शताब्दी से चली आ रही है. 13वीं शताब्दी में ईस्टर वीक में मुर्गियों के अंडे को पवित्र मानकर उन्हें नई किरण के रूप में रंगा गया. कहते हैं कि जिस तरह अंडे के भीतर से नया जीवन निकलता है, बिल्कुल उसी तरह यीशु मसीह दोबारा जीवित हो गए थे. यही कारण है कि ईस्टर संडे के दिन ईस्टर एग्स को सजाने की परंपरा को आज भी निभाया जाता है.

इनपुट: आईएएनएस

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.