Eid Confusion Explained: साल में कितनी बार आती है ईद, 2 या 3?… इस एक ईद को लेकर क्यों है सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन!

Eid Confusion Explained: हर साल जब ईद का त्योहार आता है, तो एक सवाल बार-बार लोगों के मन में उठता है आखिर साल में कितनी बार आती है ईद? कुछ लोग कहते हैं दो, तो कुछ तीन ईद का जिक्र करते हैं. यही वजह है कि ईद को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है लेकिन सच्चाई क्या है? आइए इसे साफ-साफ समझते हैं.

Published date india.com Published: March 18, 2026 5:47 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Eid Confusion Explained: साल में कितनी बार आती है ईद, 2 या 3?… इस एक ईद को लेकर क्यों है सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन!

देशभर में मीठी ईद का इंतजार हो रहा है. जैसे ही ईद का नाम आता है, लोगों के दिमाग में दो ही नाम आते हैं मीठी ईद और बकरीद. लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या साल में सिर्फ दो ही ईद होती हैं, या फिर तीन?

ये कन्फ्यूजन हर साल लोगों को उलझाता है. कोई कहता है दो, तो कोई तीन ईद का जिक्र करता है. ऐसे में आइए साफ-साफ समझते हैं कि सच्चाई क्या है और ये भ्रम आखिर पैदा क्यों होता है.

असल में कितनी होती हैं ईद?

शरीयत (इस्लामी परंपरा) के मुताबिक, साल में सिर्फ दो ही मुख्य ईदें होती हैं.

ईद-उल-फितर (मीठी ईद )

ईद-उल-अज़हा (बकरीद)

दुनियाभर के मुसलमान इन्हें ही आधिकारिक और प्रमुख ईद के रूप में मनाते हैं. ये दोनों इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से तय होती हैं और चांद दिखने पर निर्भर करती हैं.

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ईद-उल-फितर: रमजान के बाद खुशियों का दिन

ईद-उल-फितर को आम भाषा में मीठी ईद कहा जाता है. ये पवित्र रमजान महीने के खत्म होने के बाद मनाई जाती है. पूरे महीने रोजा रखने, नमाज पढ़ने, जकात देने और इबादत करने के बाद यह दिन इनाम की तरह आता है. इस दिन लोग सुबह नमाज अदा करते हैं, जरूरतमंदों को जकात देते हैं और एक-दूसरे को सेवइयां खिलाकर खुशियां बांटते हैं.खास बात यह है कि इसकी तारीख हर साल चांद दिखने के आधार पर बदलती रहती है.

ईद-उल-अज़हा: कुर्बानी और आस्था का प्रतीक

दूसरी ईद होती है ईद-उल-अज़हा, जिसे बकरीद कहा जाता है. ये इस्लामिक महीने जिलहिज्जा (Dhul Hijjah) की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. इस दिन कुर्बानी का विशेष महत्व होता है. ये त्योहार पैगंबर हज़रत इब्राहिम की उस आस्था की याद दिलाता है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया था. उनकी नीयत से खुश होकर अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक जानवर की कुर्बानी स्वीकार की. इसी परंपरा को निभाते हुए आज भी मुसलमान कुर्बानी देते हैं और उसका हिस्सा जरूरतमंदों में बांटते हैं.

फिर तीसरी ईद कौन सी है?

यहीं से शुरू होता है असली कन्फ्यूजन. कई लोग ईद-मिलाद-उन-नबी (Eid-e-Milad-un-Nabi)को भी “तीसरी ईद” मान लेते हैं. ये दिन पैगंबर हज़रत मुहम्मद के जन्म की याद में मनाया जाता है. इस दिन मस्जिदों में इबादत होती है, कुरआन की तिलावत की जाती है और लोग उनके संदेशों को याद करते हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसे शरीयत में ईद की श्रेणी में नहीं रखा गया है. यही वजह है कि इसे लेकर मतभेद देखने को मिलते हैं.

इस ईद को लेकर क्यों है इतना कन्फ्यूजन?

कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है मान्यता और परंपराओं में अंतर. कुछ लोग इस दिन को खुशी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह पैगंबर का जन्मदिन माना जाता है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि इसी दिन उनका इंतकाल भी हुआ था, इसलिए इसे उत्सव की तरह नहीं मनाया जाना चाहिए. यही कारण है कि दो ईद (ईद-उल-फितर और ईद-उल-अज़हा) पर सभी एकमत होते हैं लेकिन “तीसरी ईद” पर राय बंटी हुई है

अगर साफ शब्दों में कहें तो

इस्लाम में सिर्फ 2 ही आधिकारिक ईद हैं. तीसरी जिसे लोग ईद मानते हैं, वह असल में एक धार्मिक अवसर है. यही छोटी-सी जानकारी हर साल बड़े कन्फ्यूजन की वजह बन जाती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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