Eid-Ul-Fitr 2022: आज चाँद नहीं दिखा है. सोमवार को चाँद दिखेगा और फिर भारत में 3 मई को ईद मनाई जाएगी. मरकजी चाँद कमेटी फरंगी महल के सदर और लखनऊ ईदगाह के इमाम काजी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इसका ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि चाँद नहीं हुआ है, इसलिए 3 मई को ईद मनाई जाएगी. देश में कहीं भी चाँद नहीं दिखाई दिया है.

इस्लाम धर्म में ईद की अलग ही अहमयित है. पूरे महीने रमजान के बाद ये दिन आता है. महीने भर अल्लाह की इबादत के बाद मुसलमान अपने इस त्योहार को बड़े हर्षोउल्लास से मनाते हैं. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, रमजान के बाद 10वें शव्वाल की पहली तारीख को ईद-उल-फितर का त्यौहार मनाया जाता है.

Lucknow | #EidUlFitr to be celebrated on May 3rd. pic.twitter.com/w4n6cYacTJ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 1, 2022