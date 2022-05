Eid ul-Fitr 2022: इस्लामिक कैलैंडर के अनुसार रमजान के पवित्र महीने के बाद शव्वाल महीने में पड़ने वाला ईद-उल-फितर का त्योहार बेहद ही खास होता है. मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे एक महीने रोजा (moonrise today) रखते हैं और फिर ईद का चांद देखने के बाद अगले दिन ईद मनाते हैं. (Eid ul-Fitr 2022) दुनियाभर के कई देशों में इस त्योहार को बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है और जिसके बाद ईद के चांद का इतंजार करते हैं. भारत में भी आज यानि 2 मई को चांद का बेसब्री (aaj chand kab nikalega) से इंतजार किया जा रहा है. (moon sighting in india) आज चांद दिखने के बाद देश में 3 मई को ईद मनाई जाएगी.

बता दें कि मरकजी चाँद कमेटी फरंगी महल के सदर और लखनऊ ईदगाह के इमाम काजी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल ने कल यानि 01 मई को ऐलान किया था कि भारत में कहीं भी चांद नजर नहीं आया है और इसलिए 02 मई को चांद नजर आने के बाद 03 मई को ईद सेलिब्रेट की जाएगी.

Lucknow | #EidUlFitr to be celebrated on May 3rd. pic.twitter.com/w4n6cYacTJ

