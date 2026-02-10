  • Hindi
Ekadashi 2026: एकादशी ही नहीं, दशमी पर भी चावल खाना है वर्जित, जानिए अनकहा शास्त्रीय नियम

Ekadashi 2026: एकादशी व्रत को लेकर शास्त्र और आयुर्वेद दोनों बताते हैं कि एकादशी व्रत का उद्देश्य शरीर और मन की सफाई है. एकादशी व्रत को लेकर शास्त्रों में कड़े नियम बताये गए है इसी में से एक नियम है चावल का त्याग करना. एकादशी का व्रत रखने वालों को दशमी से ही चावल खाने की मनाही होती है आखिर ऐसा क्यों?

Published date india.com Updated: February 10, 2026 4:44 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्व किसी से छुपा नहीं है. इसे शरीर और मन की शुद्धि, इंद्रियों का नियंत्रण और भगवान विष्णु की भक्ति का माध्यम माना गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी से पहले की दशमी से ही चावल खाने से परहेज करना चाहिए ? इसके पीछे शास्त्रों और विज्ञान दोनों का गहरा कारण है.

शास्त्र बताते हैं कि एकादशी व्रत तीन दिनों का नियम है

दशमी (पूर्व‑दिन)- शरीर को हल्का करने और व्रत के लिए तैयार करने का दिन

एकादशी (मुख्य व्रत दिन)– उपवास और भक्ति का दिन

द्वादशी (अगला दिन)- पारण और व्रत समाप्ति

इसलिए दशमी से ही भारी अनाज, खासकर चावल, न खाने की सलाह दी जाती है. शास्त्रों के अनुसार चावल पेट में धीरे पचता है और यदि दशमी को खाया गया, तो अगली सुबह तक पेट में बना रहता है, जिससे व्रत का सही फल और भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है.

क्यों बना एकादशी को चावल त्यागने का नियम ?

पुराणों में एक रोचक कथा है. कहा जाता है कि महर्षि मेधा के शरीर के कुछ अंशों से चावल और जौ उत्पन्न हुए इसीलिए इसे जीवित और पवित्र अनाज माना गया. अगर व्रत के दिन चावल खाया जाए, तो इसे व्रत की शुद्धता में बाधा डालने वाला माना गया. इस परंपरा ने आज तक हिंदू धर्म में एकादशी और दशमी दोनों दिनों में चावल त्यागने का नियम बनाए रखा.

क्या कहता है आयुर्वेद ?

आयुर्वेदिक दृष्टि से भी यह नियम महत्वपूर्ण है. चावल भारी और जलयुक्त भोजन है. हल्का भोजन, जैसे फल, दूध, दही, व्रत के दौरान शरीर को हल्का रखते हैं और मन को ध्यान और भक्ति में केंद्रित करते हैं. विशेषकर एकादशी और दशमी जैसे दिन, जब शरीर और मन को शुद्ध रखना जरूरी है, चावल का त्याग स्वास्थ्य और आध्यात्मिक लाभ दोनों के लिए फायदेमंद है.

एकादशी व्रत का पूरा फल पाने का तरीका

इस प्रकार, दशमी से ही चावल न खाना केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि शरीर को हल्का रखने, पाचन को सुचारु रखने और व्रत का पूरा फल प्राप्त करने का तरीका है. व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से परहेज नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि भी है. यही कारण है कि शास्त्रों में दशमी से ही चावल नहीं खाने की परंपरा बन गई.

दशमी से चावल न खाने का नियम शरीर और पेट को हल्का रखने के लिए है तो वहीं एकादशी के दिन चावल न खाने का कारण शास्त्रों में पवित्रता और व्रत के पुण्य से जुड़ा है. आयुर्वेद और पारंपरिक मान्यताओं में हल्का, सात्विक भोजन व्रत की सफलता के लिए आवश्यक है. तो अगली बार जब आप एकादशी का व्रत रखें, याद रखिए चावल का त्याग सिर्फ नियम नहीं, बल्कि भक्ति और स्वास्थ्य दोनों का लाभ देता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

