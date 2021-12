Ekadashi Vrat 2022 List In Hindi: साल 2022 शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है. साल 2021 की ही तरह आने वाले साल में भी व्रत-त्योहार आएंगे. जिसमें से एकादशी (Ekadashi 2022) भी एक है. हिन्दू पंचांग के अनुसार, प्रत्येक माह में दो बार एकादशी (2022 Ekadashi Dates) आती है. हर एक एकादशी (Ekadashi Kab Ki Hai 2022 List) का अपना एक विशेष महत्व होता है. हिन्दू पौराणिक शास्त्रों में एकादशी (Ekadashi Vrat 2022 List ) तिथि का बड़ा महत्व बताया गया है. एकादशी को ‘हरि का दिन’ और ‘हरि वासर’ के नाम से भी जाना जाता है. इस व्रत को रखने की एक मान्यता यह भी है कि इससे पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं साल 2022 में पड़ने वाली एकादशी (Ekadashi Tithi/Date and Time in 2022) और उनकी तिथियों के बारे में. यहां देखे साल 2022 में आने वाली सभी एकादशियों की लिस्ट (Ekadashi List 2022)

एकादशी तिथियां

1. पौष पुत्रदा एकादशी जनवरी 13, 2022, बृहस्पतिवार

वैकुण्ठ एकादशी

2. षटतिला एकादशी जनवरी 28, 2022, शुक्रवार

3. जया एकादशी फरवरी 12, 2022, शनिवार

4. विजया एकादशी फरवरी 26, 2022, शनिवार

5. गौण विजया एकादशी फरवरी 27, 2022, रविवार

वैष्णव विजया एकादशी

6. आमलकी एकादशी मार्च 14, 2022, सोमवार

7. पापमोचिनी एकादशी मार्च 28, 2022, सोमवार

8. कामदा एकादशी अप्रैल 12, 2022, मंगलवार

9. वैष्णव कामदा एकादशी अप्रैल 13, 2022, बुधवार

10. बरूथिनी एकादशी अप्रैल 26, 2022, मंगलवार

11. मोहिनी एकादशी मई 12, 2022, बृहस्पतिवार

12. अपरा एकादशी मई 26, 2022, बृहस्पतिवार

13. निर्जला एकादशी जून 10, 2022, शुक्रवार

13. गौण निर्जला एकादशी जून 11, 2022, शनिवार

वैष्णव निर्जला एकादशी

14. योगिनी एकादशी जून 24, 2022, शुक्रवार

15. देवशयनी एकादशी जुलाई 10, 2022, रविवार

16. कामिका एकादशी जुलाई 24, 2022, रविवार

17. श्रावण पुत्रदा एकादशी अगस्त 8, 2022, सोमवार

18. अजा एकादशी अगस्त 23, 2022, मंगलवार

19.परिवर्तिनी एकादशी सितम्बर 6, 2022, मंगलवार

20. वैष्णव परिवर्तिनी एकादशी सितम्बर 7, 2022, बुधवार

21. इन्दिरा एकादशी सितम्बर 21, 2022, बुधवार

22. पापांकुशा एकादशी अक्टूबर 6, 2022, बृहस्पतिवार

23. रमा एकादशी अक्टूबर 21, 2022, शुक्रवार

24.देवुत्थान एकादशी नवम्बर 4, 2022, शुक्रवार

25. उत्पन्ना एकादशी नवम्बर 20, 2022, रविवार

26. मोक्षदा एकादशी दिसम्बर 3, 2022, शनिवार

27. वैष्णव मोक्षदा एकादशी दिसम्बर 4, 2022, रविवार

वैष्णव गुरुवायुर एकादशी

28. सफला एकादशी दिसम्बर 19, 2022, सोमवार