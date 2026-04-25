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Ekadashi Vrat Rule: सुहागिन महिलाओं को रखना चाहिए एकादशी व्रत या नहीं? जानिए शास्त्रों का सही नियम
Ekadashi Vrat Rule: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायी माना गया है. लेकिन इस व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए.
Ekadashi Vrat Rule: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक माह दो यानि साल में कुल 25 एकादशी व्रत आते हैं. हर एकादशी का अपना महत्व होता है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसलिए इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. लेकिन व्रत के कुछ नियम होते हैं और इनका पालन किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता.
क्या सुहागिन महिलाएं एकादशी का व्रत रख सकती हैं?
एकादशी का व्रत कौन कर सकता है और कौन नही? इसे लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों का मत है कि सुहागिन महिलाओं का एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सुहागिन महिलाएं एकादशी का व्रत रख सकती हैं.
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क्या कहते हैं शास्त्र?
ऐसे में बता दें कि धर्म शास्त्रों के आधार पर एकादशी का व्रत महिला, पुरुष या सुहागिन महिला कोई भी कर सकता है. यह व्रत सुख-समृद्धि, खुशहाली, पाप मुक्ति और मोक्ष कामना के साथ रखा जाता है. नारद पुराण के अनुसार सुहागिन महिलाएं एकादशी का व्रत रख सकती हैं. यहां तक कि 8 से 85 वर्ष तक की आयु वाले लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और यह व्रत मानसिक शांति और आध्यात्मिक कल्याण के लिए बेहद ही उत्तम माना जाता है.
कौन नहीं रख सकता एकादशी व्रत?
शास्त्रों के अनुसार यदि कोई बीमार है तो उसे एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए. इसके अलावा गर्भवती बुजुर्ग लोग, महिलाओं या भी मासिक धर्म के दौरान भी एकादशी का व्रत रखना वर्जित माना गया है.
एकादशी व्रत के नियम
एकादशी व्रत तभी फलदायी माना जाता है जब उससे जुड़े नियमों का पालन किया जाए. एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता. इस दिन चावल का सेवन विशेष तौर पर वर्जित माना गया है. एकादशी के दिन बाल धोना भी मना होता है. इस दिन व्रत रखने वाले जातक फलाहार करते हैं और अगले दिन यानि द्वादशी पर व्रत का पारण करते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.