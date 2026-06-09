Islamic New Year 2026: दुनिया नए साल का जश्न मनाती है, लेकिन इस्लाम में शोक के साथ शुरू होता है नया साल! जानिए क्या है वजह?

Islamic New Year 2026: जब भी दुनिया में किसी नए साल की शुरुआत होती है, तो लोग आतिशबाजी, पार्टियों और बधाइयों के साथ उसका जश्न मनाते हैं. लेकिन इस्लामिक कैलेंडर (हिजरी संवत) के साथ ऐसा नहीं है. इस्लाम का नया साल खुशियों के साथ नहीं शुरू नहीं होता, बल्कि एक गहरे गम, त्याग और ऐतिहासिक शोक के साथ शुरू होता है. इस्लामिक नए साल के पहले महीने को मुहर्रम (Muharram) कहा जाता है. दुनिया भर के मुसलमान इस महीने में कोई जश्न नहीं मनाते, बल्कि मातम और शोक व्यक्त करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मुसलमान अपने नए साल की शुरुआत जश्न की बजाय शोक के साथ क्यों करते हैं? इसके पीछे इतिहास की एक ऐसी दर्दनाक दास्तान है, जिसने इस्लाम की दिशा और दशा बदल कर रख दी.
बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर अंग्रेजी और हिंदी कैलेंडर से बिल्कुल अलग होता है और इसे समझने के लिए आपको पहले अंग्रेजी व हिंदी कैलेंडर के बारे में समझना होगा.
अंग्रेजी कैलेंडर (ग्रेगोरियन कैलेंडर): यह पूरी तरह सौर कैलेंडर यानि Solar Calendar है. जो कि इस बात पर आधारित है कि पृथ्वी, सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है. सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा होता है और इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर में साल के 365 दिन होते हैं. अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और अभी साल 2026 चल रहा है.
हिंदी कैलेंडर (विक्रम संवत/शक संवत): हिंदी कैलेंडर की बात करें तो यह लूनी-सोलर (Luni-Solar) कैलेंडर है. यानी हिंदी कैलेंडर सूरज और चांद दोनों की गति को मिला कर चलता है. हिंदी कैलेंडर के महीने चांद की गति से तय होते हैं, लेकिन साल को सूरज की गति से तालमेल में रखा जाता है. सनातन धर्म में नए दिन की शुरुआत सूर्योदय के बाद होती है. इसलिए उदयातिथि का महत्व होता है. हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है और चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदी का नया साल शुरू होता है. फिलहाल अभी विक्रम संवत 2083 चल रहा है.
इस्लामिक कैलेंडर (हिजरी संवत): अब बात करते हैं इस्लामिक कैलेंडर की तो Islamic Society of North America के अनुसार यह पूरी तरह चंद्र कैलेंडर (Lunar Calendar) है. जो कि चंद्रमा की कलाओं यानि Moon Phases पर निर्भर करता है. नया चांद दिखने से नए महीने की शुरुआत होती है. चांद आधारित होने के कारण इसके एक साल में केवल 354 या 355 दिन ही होते हैं. इस्लाम में नए दिन की शुरुआत सूर्यास्त के बाद होती है. इस्लामिक कैलेंडर हिजरी के आधार पर चलता है और अभी हिजरी 1447 हिजरी चल रही है.
इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर मुफ्ती अनवर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो के माध्यम से बताया कि अभी 1447 हिजरी चल रही है और 16 जून 2026 मंगलवार के दिन 1447 की आखिरी तारीख होगी. फिर 17 जून 2026 को मुर्हरम के महीने के पहली तारीख होगी और इसी के साथ नया इस्लामी साल 1448 हिजरी शुरू हो जाएगा.
मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे पवित्र, इबादत और दुआ का महीना कहा गया है. इस दौरान मुसलमान उत्सव नहीं मनाते, बल्कि अल्लाह का ध्यान करते हैं और दुआएं करते हैं. इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है जो कि इस्लाम के चार पवित्र महीनो में से एक है. इस दौरान लड़ाई-झगड़ा करना मना है. मुहर्रम सबसे बरकत वाले महीनों में से एक है और इस दौरान अधिक नेक काम करने चाहिए. जैसे कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, सदक़ा (दान) और कुरान का पाठ करना. नए साल की शुरुआत मुसलमान जश्न के साथ नहीं करते क्योंकि इसके पीछे बेहद ही दर्दनाक कहानी छिपी है. आइए जानते हैं क्या है वजह?
इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत सन 622 ईस्वी में पैगंबर मुहम्मद साहब की ‘हिजरत’ से हुई थी, जब उन्हें और उनके साथियों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था. इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हिजरी कैलेंडर बनाया गया और ‘मुहर्रम’ को इसका पहला महीना तय किया गया. मुहर्रम के महीने को ‘शोक का महीना’ बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है ‘करबला की जंग’, जो सन 680 ईस्वी यानि 61 हिजरी में इराक के करबला नामक रेगिस्तान में लड़ी गई थी. यह लड़ाई किसी राज्य को जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिद्धांतों और हक के लिए थी. इस लड़ाई में एक तरफ पैगंबर साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन थे और दूसरी तरफ सीरिया का क्रूर और तानाशाह शासक यजीद था.
यजीद खुद को खलीफा घोषित कर चुका था और चाहता था कि इमाम हुसैन उसके शासन और उसकी गलत नीतियों को अपनी मान्यता दें. यजीद जुआ, शराब और क्रूरता जैसी गैर-इस्लामिक चीजों को बढ़ावा दे रहा था. इमाम हुसैन ने एक तानाशाह के सामने झुकने और इस्लाम के सिद्धांतों से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया. फिर एक दिन जब इमाम हुसैन अपने परिवार और 72 साथियों के साथ मक्का से कूच कर रहे थे, तब यजीद की सेना ने उन्हें करबला के रेगिस्तान में घेर लिया. मुहर्रम की 7 तारीख से यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के खेमे के लिए फरात नदी का पानी बंद कर दिया. तपती धूप में तीन दिनों तक बच्चे और महिलाएं प्यासे रहे.
मुहर्रम की 10वीं तारीख को सेना ने उन पर हमला कर दिया. इमाम हुसैन के साथियों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन एक-एक करके वे सभी शहीद हो गए. यहां तक कि इमाम हुसैन के 6 महीने के मासूम बेटे अली असगर को भी तीर से शहीद कर दिया गया. आखिर में, सजदे की हालत में इमाम हुसैन का सिर धड़ से अलग कर दिया गया. उन्होंने हंसते-हंसते इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. यही वजह है कि मुसलमान नए साल की शुरुआत किसी जश्न के साथ नहीं, बल्कि इबादत के साथ करते हैं.
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