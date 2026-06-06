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शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, फिर घर में उनकी मूर्ति रखने की मनाही क्यों? ज्योतिषाचार्य से कारण

शनिदेव क्रूर नहीं बल्कि न्याय के देवता हैं, लेकिन फिर भी घर के मंदिर में अन्य देवताओं की तरह शनिदेव की मूर्ति रखना वर्जित माना गया है. आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या वजह है?

Written by: Renu Yadav
Updated: June 6, 2026, 3:54 PM IST
शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, फिर घर में उनकी मूर्ति रखने की मनाही क्यों? ज्योतिषाचार्य से कारण
Shani Dev Puja Tips
  • शनिदेव न्याय व कर्मों के देवता हैं और वह भक्तों को कर्म के आधार पर ही फल देते हैं
  • जिनकी कुंडली में शनिदोष है उनके लिए शनिदेव की पूजा फलदायी मानी गई है.
  • शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसमें काले तिल अवश्य मिलाएं.

Shanidev Puja Niyam: हिंदू धर्म में अमूमन हर घर के मंदिर में लक्ष्मी-गणेश, शिव-पार्वती, हनुमान जी या लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखी जाती है. जिनका नियमानुसार रोजाना पूजन किया जाता है. लेकिन आपने कभी भी किसी घर में भगवान शनिदेव की मूर्ति नहीं देखी होगी. अक्सर हमारे बड़े-बुजुर्ग घर के मंदिर में कुछ खास देवी-देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें रखने से मना करते हैं, इन्हीं में से एक हैं शनिदेव. जबकि शनिदेव को न्याय और कर्मों का देवता माना गया है और इनका पूजन करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष का अशुभ प्रभाव कम होता है. बावजूद इसके घर के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति रखना वर्जित माना गया है. इस विषय पर हमने ज्योतिष गुरु पंडित ज्ञानेश जी से बात की और उन्होंने इसका धार्मिक कारण बताया.

शनिदेव ‘कृपा’ के नहीं, ‘न्याय और दंड’ के देवता हैं

ज्योतिष गुरु पंडित ज्ञानेश जी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं, वे दंड और न्याय के प्रतीक हैं, कृपा के नहीं. पुराणों में वर्णन मिलता है कि शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रबल और प्रभावशाली होती है, इसलिए उनकी मूर्ति को घर के अंदर रखने की बजाय मंदिर या खुले स्थान पर स्थापित करना उचित माना गया है.

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जैसे एक जज अपराधी को सजा देता है (कृपा नहीं करता), वैसे ही शनिदेव हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें दंडित करते हैं. चूंकि उनका स्वभाव अनुशासन और कठोरता का है, इसलिए उनकी इस भारी ऊर्जा को घर के शांत माहौल से दूर रखा जाता है.

शनिदेव की ‘दृष्टि’ का रहस्य

पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार, शनिदेव की दृष्टि में अत्यंत प्रबल और प्रभावशाली ऊर्जा होती है. मान्यता है कि शनिदेव की सीधी दृष्टि जीवन में परीक्षा और संघर्ष बढ़ा सकती है. क्योंकि वे हमारे कर्मों का फल देते हैं- बिना पक्षपात के. इसलिए घर में उनकी मूर्ति रखने की बजाय, शनिदेव का स्मरण करें शनिवार को पूजा करें‌ पीपल वृक्ष या मंदिर में दर्शन करें.

गृहस्थ जीवन और शनि ऊर्जा का टकराव

एक आम गृहस्थ जीवन को सुख, शांति, प्रेम और स्थिरता की जरूरत होती है. इसके विपरीत, शनिदेव की ऊर्जा कठोर अनुशासन और तप, कर्मफल और वैराग्य, कठिन परीक्षाएं निम्नलिखित तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है. यदि घर के माहौल में यह ऊर्जा लगातार बनी रहेगी, तो परिवार के सदस्यों के बीच सहजता के बजाय कठोरता और तनाव बढ़ सकता है. यह भी एक वजह है कि घर में शनिदेव की मूर्ति रखने की मनाही है.

तो फिर शनिदेव को कैसे पूजें?

  • अगर घर में शनिदेव की मूर्ति नहीं रख सकते तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि शनिदेव की पूजा भी नहीं कर सकते. धर्म शास्त्रों में शनिदेव की आराधना के लिए कुछ विशेष और सुरक्षित तरीके बताए गए हैं:
  • शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और इस दिन घर पर ही बैठकर शनिदेव का ध्यान और उनके मंत्रों का मानसिक जाप करें. यदि रोजाना शनिदेव का पूजन किया जाए तो अधिक फलदायी होता है.
  • शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शास्त्रों में पीपल में सभी देवताओं का वास माना गया है और यहां शनि पूजा का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता.
  • शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं. वहां पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखें कि शनिदेव की मूर्ति की आंखों में सीधे देखने के बजाय, उनके चरणों के दर्शन करें.

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Q1. शनिदेव की मूर्ति घर में क्यों नहीं रखते?
शनिदेव न्याय के देवता हैं जैसे जज होता है. न्याय का देवता या जज दंड देता है यानी सजा देता है, कृपा नहीं करता, इसलिए नहीं रखते.

Q2. शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें?
शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं.

Q3. शनिदेव को क्या अर्पित किया जाता है?
शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करना शुभ माना गया है.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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