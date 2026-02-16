Falgun Amavasya 2026 Pitru Puja: फाल्गुन अमावस्या के दिन कैसे करें पितरों का तर्पण? जानें सही ​विधि और नियम

  • Hindi
Falgun Amavasya 2026 Pitru Puja: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पितृ दोष से घिरा हुआ है तो उसे फाल्गुन अमावस्या के दिन विधि-विधान से पितरों का तर्पण करना चाहिए.

Falgun Amavasya 2026 Pitru Puja: फाल्गुन माह की अमावस्य को फाल्गुन अमावस्या कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी और इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है. फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान का खास महत्व होता है. इसके अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करना भी फलदायी माना गया है. कहते हैं कि अगर विधि-विधान से फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और जातक को पितृ दोष से छुटकारा मिलता है. आइए जानते हैं कैसे करें पितरों का तर्पण?

फाल्गुन अमावस्या 2026 स्नान-दान का समय

फाल्गुन अमावस्या के दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना गया और और स्नान के बाद दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है. स्नान-दान ब्रह्म मुहूर्त व अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ होता है. वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह 5 बजकर 24 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 12 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके बाद दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 3 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. 17 फरवरी को अमृत काल भी रहेगा और इसे भी शुभ मुहूर्त माना गया है. बता दें कि अमृत काल का समय सुबह 10 बजकर 39 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 17 मिनट तक रहेगा.

इस विधि से करें पितरों का तर्पण

फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना बहुत ही फलदायी माना गया है. कहते हैं कि इस दिन यदि विधि-विधान से पितरों का तर्पण किया जाए तो कुंडली में मौजूद पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए. मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है और अमावस्या के दिन उसमें जल अर्पित करने से पितर प्रसन्न होते हैं. इस दिन काले तिल, सफेद फूल और कुशा से उनका तर्पण करना चाहिए. इससे पितृ दोष दूर होता है और सफलता के मार्ग खुलते हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि संभव हो तो फाल्गुन अमावस्या के दिन किसी मंदिर में पीपल का पेड़ लगाना चाहिए. इसके अलावा इस दिन दान करना पुण्यकर्म माना गया है.

