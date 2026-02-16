  • Hindi
Falgun Amavasya 2026 Date: फाल्गुन अमावस्या आज है या कल? एक क्लिक में दूर करें सारा कंफ्यूजन, जानें सही डेट

Falgun Amavasya 2026 Date: फाल्गुन अमावस्या की डेट को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर फाल्गुन अमावस्या की सही तिथि क्या है?

Published: February 16, 2026 10:51 AM IST
Falgun Amavasya 2026

Falgun Amavasya 2026 Date: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का खास महत्व माना गया है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है. फाल्गुन माह में आने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं और पितरों का तर्पण करने के लिए ये तिथि बहुत ही खास मानी गई हैं. कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर यदि ​विधि-विधान से पितरों का तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिली है. जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली का वास होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या कब मनाई जाएगी?

फाल्गुन अमावस्या 2026 कब है?

सूर्य ग्रहण की वजह से फाल्गुन अमावस्या की डेट को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस है. कुछ लोगों का मानना है कि अमावस्या आज यानि 16 फरवरी को मनाई जाएगी तो कुछ लोगों का मत है कि फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. वैदिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 16 फरवरी 2026, सोमवार को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर शुरू होगी और 17 फरवरी को शाम 5 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार अमावस्या 17 फरवरी 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान व दान करना शुभ माना जाता है.

फाल्गुन अमावस्या का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. कहा जाता है कि यदि कोई जातक इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें तो उसके सभी पाप व कष्ट मिट जाते हैं. फाल्गुन अमावस्या की बात करें तो फाल्गुन हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है और इस माह आने वाले अमावस्या साल की आखिरी अमावस्या मानी जाती है. इसलिए इसका अधिक महत्व माना गया है. इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं.

फाल्गुन अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण

बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है और इसी दिन फाल्गुन अमावस्या भी मनाई जाएगी. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या का पूजन करें या नहीं? तो बता दें कि यह ग्रहण भारत में​ दिखाई नहीं देगा और ऐसे में बिना पूजा-पाठ में भी कोई विघ्न नहीं होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

