Falgun Amavasya 2026: कब है फाल्गुन अमावस्या? इस दिन नहीं किए ये काम तो नाराज हो जाएंगे पितर, अधूरी रह जाएगी पूजा
Falgun Amavasya 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन यदि पितरों का विधि-विधान से तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होते हैं.
Falgun Amavasya 2026: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का खास महत्व होता है और पितरों के तर्पण के लिए यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है. कहते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन पितर धरती पर आते हैं और ऐसे में यदि उनका विधि-विधान से तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है. जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं. हिंदी कैलेंडर के अनुसार अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या कब है?
फाल्गुन अमावस्यसा 2026 कब है?
वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की अमावस्या तिथि 16 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर शुरू होगी और 17 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी.
फाल्गुन अमावस्या 2026: स्नान-दान का मुहूर्त
फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ व फलदायी माना जाता है. यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे श्रेष्ठ होता है. बता दें कि 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 16 मिनट से लेकर 6 बजकर 7 मिनट तक रहेगा. स्नान के बाद अपनी क्षमतानुसार गरीबों व जरूरतमंदों को दान करना चाहिए. इस दिन अन्न, धन व वस्त्र का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है.
फाल्गुन अमावस्या का महत्व
फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है. इसलिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए अमावस्या के दिन उनका तर्पण, श्राद्धकर्म और पिंडदान करने की परंपरा है. ऐसा करने से न केवल पितरों की आत्मा से शांति मिलती है, बल्कि कुंडली में मौजूद पितृ दोष भी दूर होता है.
अगर पितरों का चाहिए आशीर्वाद तो…
अगर आप पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान-दान अवश्य करें. इसके अलावा घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. लेकिन ध्यान रखें कि यह आटे से बना चौमुखा दीपक होना चाहिए. फाल्गुन अमावस्या के दिन काली गाय व काले कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही शुभ होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष का अशुभ प्रभाव कम होता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.