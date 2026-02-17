By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Falgun Amavasya 2026: आज फाल्गुन अमावस्या की शाम करें ये काम...पैसों की टेंशन होगी खत्म, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद
Falgun Amavasya 2026: फाल्गुन अमावस्या का दिन पितरों का तर्पण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. कहते हैं कि इस दिन यदि पितर प्रसन्न हो जाएं तो जातकों को पितृ दोष से छुटकारा मिलता है.
Falgun Amavasya 2026 Pitru Dosh Upay: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 17 फरवरी 2026, मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या मनाई जा रही है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. पितृ दोष के प्रभाव को कम करने और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही खास मानी गई है. अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है. फाल्गुन अमावस्या की सुबह ही नहीं बल्कि शाम भी बहुत महत्वपूर्ण होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि अमावस्या की शाम को कुछ विशेष उपाय अपनाए जाएं तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है और कई परेशानियां भी दूर होती हैं. आइए जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या की शाम कौन-से काम करने चाहिए.?
फाल्गुन अमावस्या की शाम करें ये काम
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है. शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए. कहते हैं कि पितृ दोष शांत होता है और घर में सुख-समृद्धि आती है.
फाल्गुन अमावस्या की शाम घर के मंदिर में दीपदान अवश्य करना चाहिए. शाम के घर के मंदिर देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु व शिवजी का पूजन करनें. पूजा के दौरान ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’, ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभकारी माना गया है.
फाल्गुन अमावस्या की शाम पितरों के नाम की अग्यारी जलानी चाहिए और उसे पूरे घर में घुमाना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में मौजूद निगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन अमावस्या की शाम को पूजा करने से पहले नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए. इससे न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि घर का वातावरण भी शुद्ध होता है.
ध्यान रखें कि अमावस्या की शाम को घर के किसी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए. घर के मुख्य द्वारा तेल का दीपक जलाना चाहिए और एक दीपक रसोई घर में भी रखना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.